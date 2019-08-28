Зранку чи ввечері: чим особливий секс у різну пору доби

Учені встановили, що фізіологічні особливості організму в різну пору доби по різному впливають на секс. Ми зібрали головні висновки та рекомендації дослідників, які допоможуть вам підібрати не лише отримати максимум задоволення, а й користі від цього приємного процесу.

Отже, тепер ви будете знати, що дає вашому організму ранковий, а що – вечірній секс.

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Ранковий секс

Ранковий секс бадьорить організм ефективніше, ніж п'ять чашок кави. Як виявилося, це не єдиний плюс сексу зранку. Вчені встановили, що у чоловіків, які часто займаються сексом на початку дня, значно рідше виникають ракові пухлини та значно поліпшується кровопостачання мозку.

Чоловікам потрібний секс зранку з біологічних причин. На початку дня рівень тестостерону перебуває на максимальному рівні і це буквально підштовхує нас до інтиму.

Учені навіть встановили точний час, коли чоловікові та жінці найкраще займатися сексом вранці. Це 8 година ранку. В цей час організм чоловіка перебуває на межі можливостей, а тіло жінки якраз починає прокидатися. Саме цей час радять учені для ранкового сексу.

Не бійтесь підлаштовуватися один під одного

Вечірній секс

На відміну від чоловіків, жінки фізіологічно краще налаштовані на вечірній секс. Також дівчата отримують задоволення тільки коли повністю розслаблені. Ранок явно не найкращі час для цього, адже попереду робочий день.

Учені встановили, що ввечері чоловіки більше готові до сексу з 19 до 20 години, коли в організмі повністю відновлюється рівень тестостерону. У жінок гормональний настрій з'являється приблизно о 22 годині, коли у чоловіків вже падає рівень тестостерону.

У такому випадку вчені радять підлаштовуватися один під одного. До прикладу, ви можете влаштувати спекотну прелюдію, яка розігріє її саме тоді, коли ви найбільше готові до заняття сексом ;)

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