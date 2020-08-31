Що загрожує Мессі у випадку розриву контракту з Барселоною

У Барселоні практично впевнені, що Ліонель Мессі не покине клуб найближчим часом. З юридичної точки зору каталонці повністю захищені, чого не можна сказати про аргентинця.

Якщо Мессі дійсно захоче судитися з клубом, то абсолютно напевно програє справу. Це може загрожувати йому і його майбутній команді негативними наслідками.

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Мессі продовжує гнути свою лінію і як і раніше має намір покинути Барсу. Клуб теж не готовий до компромісу: аргентинця просто так не відпустять. Ситуація, що склалася, в якій Мессі, об'єктивно кажучи, не надто правий, обернеться катастрофою для всіх, якщо він не змінить тактику своїх дій. Річ у тому, що Мессі наполягає на своєму праві покинути Барсу на правах вільного агента, посилаючись на пункт в контракті, що дозволяє йому в односторонньому порядку розірвати угоду після закінчення сезону. Однак відповідна умова діяла до червня. Юристи аргентинця намагаються продавити версію про прив'язку контракту до певної події, тобто до завершення сезону, терміни якого були зрушені через пандемію, що, за їхньою логікою, дозволяє футболістові розірвати відносини з клубом.

Але юридично правда все одно на боці Барселони: в положенні контракту була обумовлена ​​чітка дата, і в суді аргументи Мессі не пройдуть. У такому випадку футболістові загрожує штраф у 700 млн євро і пів року дискваліфікації.

Мессі наполягає на своєму праві покинути Барсу

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