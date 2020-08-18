Колишній футболіст Динамо розповів, скільки гравці витрачають грошей

Колишній захисник ФК Динамо Горан Попов розповів, що футболісти можуть витрачати від 30 до 50 тисяч доларів на місяць!

Футболіст розповів, як святкував день народження з колегою, нинішнім наставником збірної України Андрієм Шевченком. За його словами, одного разу Шевченко запросив Попова відзначати свій день народження. День народження у Шевченка 27 вересня, але святкування перенесли на 2 жовтня, на День народження Горана Попова. В результаті футболісти домовилися разом відзначати.

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Після гулянки в компанії інших футболістів, Шевченко і Попов отримали загальний рахунок. "Шевченко запропонував мені разом оплатити рахунок за свято. Ми тренуємося, біжимо по колу. Шева підбігає: Горан, я розмовляв з господарем Інтерконтиненталь, у нас великий рахунок. Давай, оплатимо його так: ти 30%, я 70%. Не пам'ятаю, яку суму він назвав, 50 тисяч або 80 тисяч доларів. Кажу, ні, ми відзначали два дні народження, давай, розділимо рахунок на рівні частини. Шева відповів: Ти хороша людина, я все зроблю. Не треба нічого оплачувати", – розповів Попов.

За словами футболіста, це була перевірка від колеги. Горан Попов розповів, що деякі з футболістів Динамо могли прогуляти за вечір до семи тисяч доларів, а місячні витрати становили 30-50 тисяч доларів.

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