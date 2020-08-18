На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Колишній футболіст Динамо розповів, скільки гравці витрачають грошей
-
- 22
Колишній захисник ФК Динамо Горан Попов розповів, що футболісти можуть витрачати від 30 до 50 тисяч доларів на місяць!
Футболіст розповів, як святкував день народження з колегою, нинішнім наставником збірної України Андрієм Шевченком. За його словами, одного разу Шевченко запросив Попова відзначати свій день народження. День народження у Шевченка 27 вересня, але святкування перенесли на 2 жовтня, на День народження Горана Попова. В результаті футболісти домовилися разом відзначати.
І ще: Без клубної символіки та абонементів: ультрас Динамо оголосили бойкот
Після гулянки в компанії інших футболістів, Шевченко і Попов отримали загальний рахунок. "Шевченко запропонував мені разом оплатити рахунок за свято. Ми тренуємося, біжимо по колу. Шева підбігає: Горан, я розмовляв з господарем Інтерконтиненталь, у нас великий рахунок. Давай, оплатимо його так: ти 30%, я 70%. Не пам'ятаю, яку суму він назвав, 50 тисяч або 80 тисяч доларів. Кажу, ні, ми відзначали два дні народження, давай, розділимо рахунок на рівні частини. Шева відповів: Ти хороша людина, я все зроблю. Не треба нічого оплачувати", – розповів Попов.
За словами футболіста, це була перевірка від колеги. Горан Попов розповів, що деякі з футболістів Динамо могли прогуляти за вечір до семи тисяч доларів, а місячні витрати становили 30-50 тисяч доларів.
Це цікаво: Нападник Динамо одружився з дівчиною-красунею
- 18 серпня
-
21:54Зоряні лінюхи: три найлінивіші знаки Зодіаку
-
21:1619 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:54Учені виявили користь ревнощів для дружби
-
20:20Сексуальна Демі Роуз показала фанатам розкішні форми (18+)
-
19:55Колишній футболіст Динамо розповів, скільки гравці витрачають грошей
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:44Не про дієти: схудла Адель назвала книжку, яка змінила її життя
-
19:24У мережі продають iPhone з Fortnite за космічні гроші
-
19:14Як жирні продукти не можна ігнорувати в раціоні
-
18:56Скільки може отримати Меган Маркл за повернення в кіно
-
18:33Які знаки Зодіаку найзарозуміліші
-
18:25Названо ТОП 10 найпопулярніших українських блогерів у TikTok: які відео вони постять
-
18:11Гороскоп на 19 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:03Дивіться, хто зіграє принцесу Діану в серіалі Корона
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:50Картинки з Яблучним Спасом 2020: листівки та відкритки для привітання
-
17:42Як можна використати стару ванну: лайфхак від Reddit
-
17:23Чоловік купив яхту і будинок за гроші на боротьбу з коронавірусом
-
17:15Коронавірус в Україні: як безпечно відвідувати спортзал
-
16:54Від цих продуктів краще відмовитися у спеку
-
16:43Модель Victoria's Secret Сара Сампайо розбурхала спекотними фото на відпочинку
-
16:22Alyona Alyona вразила результатами схуднення
-
16:12Енола Холмс: тизер нового фільму про сестру Шерлока
-
16:00Привітання з Днем Незалежності України 2020 у віршах, смс, прозі і картинках
-
15:52Дієтологи назвали головну помилку під час вживання дині
- 18 серпня
-
21:1619 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:25Названо ТОП 10 найпопулярніших українських блогерів у TikTok: які відео вони постять
-
18:11Гороскоп на 19 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:31Смачне варення з лохини на зиму: найкращі рецепти приготування
-
13:33Без клубної символіки та абонементів: ультрас Динамо оголосили бойкот
-
11:00Беру на себе відповідальність: тренер Шахтаря прокоментував провал у півфіналі ЛЄ
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 серпня
-
07:17Погода в Україні 18 серпня: посилення спеки та грози
- 17 серпня
-
23:59ІНТЕР ▶ ШАХТАР: відео голів, рахунок та огляд шокуючого півфіналу Ліги Європи
-
21:40ІНТЕР ▶ ШАХТАР онлайн трансляція: дивитись півфінальний матч Ліги Європи 2020
-
21:1518 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:17Гороскоп на 18 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:00Музика білоруських протестів: плейлист потужних пісень, які вразять до мурах і вас
-
12:25Нові карантинні зони в Україні з 17 серпня: де і які обмеження запрацювали
-
10:31Згадуючи Добряка: 25 цитат Кузьми Скрябіна, які не залишать вас байдужими
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 серпня
- 16 серпня
-
21:51ТОП-10 найдорожчих брендів пива: інфографіка
-
19:23Дівчина тижня: вибухова альтернативна модель Нікі Робінсон, яка схожа на лісову фею (18+)
-
17:55Які чоловічі шорти вибирати на літо: 15 базових моделей для міста
-
15:19Ці знаки Зодіаку найбільш вразливі
-
12:43Як приготувати томатну пасту вдома
-
10:40Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 16 серпня
-
08:20Погода в Україні 16 серпня: точний прогноз на сьогодні
- 15 серпня
-
21:47Трійка найуспішніших знаків Зодіаку
-
18:41Варення з шовковиці на зиму: рецепти з фото