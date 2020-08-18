Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин Білорусь

Колишній футболіст Динамо розповів, скільки гравці витрачають грошей

  • 22
Горан Попов - фото 1
Горан Попов / sportarena

Колишній захисник ФК Динамо Горан Попов розповів, що футболісти можуть витрачати від 30 до 50 тисяч доларів на місяць!

Футболіст розповів, як святкував день народження з колегою, нинішнім наставником збірної України Андрієм Шевченком. За його словами, одного разу Шевченко запросив Попова відзначати свій день народження. День народження у Шевченка 27 вересня, але святкування перенесли на 2 жовтня, на День народження Горана Попова. В результаті футболісти домовилися разом відзначати.

І ще: Без клубної символіки та абонементів: ультрас Динамо оголосили бойкот

Після гулянки в компанії інших футболістів, Шевченко і Попов отримали загальний рахунок. "Шевченко запропонував мені разом оплатити рахунок за свято. Ми тренуємося, біжимо по колу. Шева підбігає: Горан, я розмовляв з господарем Інтерконтиненталь, у нас великий рахунок. Давай, оплатимо його так: ти 30%, я 70%. Не пам'ятаю, яку суму він назвав, 50 тисяч або 80 тисяч доларів. Кажу, ні, ми відзначали два дні народження, давай, розділимо рахунок на рівні частини. Шева відповів: Ти хороша людина, я все зроблю. Не треба нічого оплачувати", – розповів Попов.

За словами футболіста, це була перевірка від колеги. Горан Попов розповів, що деякі з футболістів Динамо могли прогуляти за вечір до семи тисяч доларів, а місячні витрати становили 30-50 тисяч доларів.

Це цікаво: Нападник Динамо одружився з дівчиною-красунею

Джерело: sportarena
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Музика білоруських протестів: плейлист потужних пісень, які вразять до мурах і вас
  • 17 серпня, 17:00
  • 330
Які чоловічі шорти вибирати на літо: 15 базових моделей для міста
  • 16 серпня, 17:55
  • 279
Музика твого літа: плейлист нових пісень серпня
  • 15 серпня, 11:57
  • 141
Загрузка...
Новини