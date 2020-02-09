Що з ногами? Кім Кардашян у крихітній сукні здивувала фанатів

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян похизувалась апетитною фігурою у міні, але прихильники звернули увагу саме на її ноги. Краса потребує жертв та незручності?

39-річна зірка реаліті-шоу, модель і бізнесвумен Кім Кардашян займається чималою кількістю проєктів, а й різноманітними проєктами. До того ж, вона активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де у неї понад 159 мільйонів підписників. І це не дивно, адже зірка ділиться кадрами зі своїх буднів, зйомок та світських заходів, а й також не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру.

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Нещодавні фото Кім не стали винятком з правил, але тепер увага прихильників опинилась прикута не до розкішних форм, а незручного взуття та перетиснутих ніг. Фанати засипали коментарями з запитанням, чи все нормально у Кардашян з ногами.

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