Найкрасивіша гравець у покер показала груди у прозорій білизні (18+)

Популярна модель та професійний гравець у покер Сара Андервуд розбурхала мережу пікантними знімками без одягу. Так дівчина готується до Дня Валентина.

35-річна американська фотомодель, професійний гравець у покер та блогерка Сара Андервуд активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як 9 мільйонів підписників. І це не дивно, адже там білявка ділиться світлинами своїх буднів та мандрів.

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Нещодавно дівчина опублікувала кілька кадрів, як готується до Дня Валентина. На знімках Сара позує у прозорій рожевій білизні, яка зовсім не прикриває її розкішну фігуру. Тут справді спекотно:

Джерело фото: instagram.com/saraunderwood

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