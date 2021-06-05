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Що їсти, щоб покращити сон
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На якість сну впливає не лише його тривалість, а й психічний та фізичний стан. Тому важливо звертати увагу і на раціон, адже деякі продукти сприяють боротьбі з безсонням.
Відсутність якісного сну позначається на загальному стані здоров'я, тому дуже важливо серйозніше ставитись до нічного відпочинку, передає Freshplaza. Тож науковці вирішили дослідити, як раціон впливає на сон і чи може його зміна допомогти позбутись безсоння.
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Учені з Мічиганського університету організували дослідження за участю жінок, яке показало, що вживання фруктів та овочів справді дає позитивний результат не лише для фігури, а й для якості сну.
Виявилось, що ті, хто вживали менше ніж 5 фруктів та овочів на день, частіше стикались з хронічним безсонням. А от ті, хто регулярно їли таку кількість рослинних продуктів, не лише висипались, а й могли позбутись порушень сну.
Тому фахівці радять людям звертати більше уваги на фрукти та овочі, адже вони не лише краще засвоюються, а й роблять сон комфортніший. Найбільше сприяють нічному відпочинку ківі, апельсини, банани, мандарини, листя салату, капуста та морква.
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