Яка харчова добавка сприяє схудненню і стримує процеси старіння

Якщо ви хочете збагатити свій раціон корисною натуральною харчовою добавкою – зверніть увагу на бджолиний пилок. Група вчених назвала пилок бджіл альтернативним корисним натуральним продуктом.

Користь пилку безпосередньо пов'язана з її корисними властивостями, і активно застосовується як жінками, так і чоловіками. Так, бджолиний пилок для жінок застосовується, щоб полегшити симптоми менопаузи, нормалізувати гормональний фон в будь-якому віці, допомогти в боротьбі зі стресом і зменшити дратівливість. Також сила користі пилку в тому, що вона здатна нормалізувати кров'яний тиск і зробити сон спокійним, пише ivf-genesis.

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Якими вітамінами багатий пилок і як його приймати?

Цей природний продукт – просто джерело жиророзчинних вітамінів, таких як вітамін E, провітамін A, вітамін D, і водорозчинних вітамінів, таких як вітаміни B1, B2, B6 і C, а також джерело кислот. А ще пилок бджіл містить мікро- та макроелементи – натрій, магній, кальцій, фосфор і калій, такі як цинк, мідь, марганець, залізо і селен.

Бджолиний пилок приймають всередину і підходить він як для дітей, так і для дорослих. Одна доза становить 3-5 чайних ложок для дорослих і 1-2 чайних ложки для дітей, оскільки в чайній ложці міститься 7,5 г пилку. При хронічних захворюваннях рекомендують використовувати невеликі дози бджолиного пилку з іншими ліками. Але навіть прийом такої природної харчової добавки, як пилок бджіл, слід обговорити з лікарем.

Пилок: користь / narodfarma

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