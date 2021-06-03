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Найшкідливіші продукти для чоловіків після 40 років
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Дієтологи розповіли про найменш бажаних гостей на обідньому столі справжнього чоловіка. Чому? Читайте подробиці далі!
Білок, тваринні жири і клітковина є найкориснішими продуктами для чоловіків. Водночас є продукти, які можуть "розчарувати" чоловіка після 40. Про це пише med.oboz.
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Харчові барвники. У солодощі і випічку часто додають харчові барвники, але в їх складі можуть бути небезпечні канцерогени, які некорисні для нашого організму. Експерти радять переходити на харчові барвники, які виходять, наприклад, з бурякового соку або соку зелені.
Соєві продукти. Корисна, на перший погляд, рослина може серйозно вплинути на гормональний баланс в чоловічому організмі. До складу продукту входять так звані ізофлавони. Їх відносять до рослинних речовин, дуже схожі на жіночі гормони, які чоловікам зовсім ні до чого. Вони можуть сприяти збільшенню жирових відкладень в області грудних залоз і інших небажаних метаморфоз.
Жирне молоко. Цей продукт містить холестерин низької щільності, який так само підвищує продукування жіночих статевих гормонів, а також відкладення холестерину в кровоносних судинах і розвиток атеросклерозу. Чоловікам варто утриматися від жирного молока. А от для жінок таке молоко – це незамінний продукт.
Алкоголь. Скоротити вживання алкогольних напоїв потрібно після 30 років. Ліміт становить не більше двох порцій на день.
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