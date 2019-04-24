Що їсти, щоб не переїдати: відповідь експертів

Переїдання є популярною проблемою, яка загострюється під час дієт. Фахівці пояснюють, що потрібно ввести до раціону, щоб бути ситим та не з'їсти зайвого. Все просто і смачно!

Британські учені з Ворицького університету дійшли до висновків, що найкраще допомагає боротися з переїданням правильно підібрані продукти. За словами фахівців, найкраще захищає від надмірного бажання з'їсти все і більше саме їжа, яка багата амінокислотами.

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Науковці також назвали продукти з високим вмістом амінокислот, які швидко та на довгий час втамовують голод. Серед ідеальних смаколиків, які мають бути в раціоні, є: мигдаль, авокадо, курятина, абрикоси, скумбрія, сливи, сочевиця та інші.



Вони допомагають принести відчуття ситості, що допомагає уникнути споживання зайвої порції їжі, а також позитивно впливають на здоров'я. До того ж, така регулярна трапеза зменшує ризики розвитку ожиріння та діабету.

Що їсти, щоб припинити переїдати

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