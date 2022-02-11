Як обійтися без кави: дієтологи назвали найкращі ранкові напої

Кофеїн, особливо надміру, може викликати прискорене серцебиття, занепокоєння та інші небажані симптоми. Ось кілька смачних напоїв, які ви можете скуштувати замість кави, щоб підбадьоритися.

Іноді людям потрібна альтернатива каві. Так само як і тим, хто не любить її зовсім, але хоче пити корисні та підбадьорливі напої. Про це пише forumdaily.

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Смузі

Подрібніть у блендері 200 г нарізаних персиків, 200 г нарізаного листя мангольду, 1 зелене яблуко, 1/2 авокадо, сік половини лимона, 1/4 ч.л червоного меленого перцю, 40 г свіжого імбиру до однорідного стану.

Чай з молоком та кардамоном

Візьміть 3-4 розім'яті стручки кардамону і відправте в каструлю, де вже є 0,5 літра молока. Киньте туди кілька пакетиків улюбленого чорного чаю без добавок. Доведіть до кипіння і дайте поваритись буквально 5 хвилин.

Цикорій з какао

Нагрійте 250 мл молока, додайте какао і постійно помішуйте. Потім додайте цикорій і помішуйте. До кипіння не доводьте!

Цикорій з какао

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