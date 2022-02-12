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Чому надзвичайно корисно щодня випивати по 3 чашки кави

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Кава може продовжити тривалість життя - фото 1
Кава може продовжити тривалість життя

Якщо ви хочете збільшити тривалість життя, щодня випивайте щонайменше три чашки кави. До такого висновку дійшли науковці з Лондона. Але переконайтеся в тому, щоб ця кава не була розчинною.

Вживання до трьох чашок кави щодня збільшує тривалість життя. Про це свідчать спостереження, які тривали 10 років, передає The Daily Mail.

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Люди, які регулярно вживали каву, на 12% рідше передчасно помирали. Крім того, вони на 20% рідше стикалися із серцево-судинними захворюваннями, включаючи й інсульти. Але експерти довели, що переваги після напою спостерігається лише при вживанні свіжомеленого напою, а не розчинних його версій.

Крім того, якщо ви випиваєте щодня понад 3 чашки, то це не приносить жодного успіху організму, як показали спостереження за участю майже півмільйона людей.

Чому надзвичайно корисно щодня випивати по 3 чашки кави - фото 496410

Кава неймовірно популярна, але спостереження вчених раніше постійно суперечили один одному в питанні того, чи корисна кава, чи шкідлива.

Крім кофеїну в самій каві безліч мінералів і антиоксидантів. Низка вчених пов'язала вживання кави зі зменшенням ризику пухлин, діабету другого типу та деменції. А ось інші, навпаки, згадували про небезпеку розвитку підвищеного артеріального тиску та смерті від хвороб серця. Наразі встановлено, що напій не призводить до гіпертонії і навіть має певні переваги для серця та судин.

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