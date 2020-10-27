Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Холостячка

Що відбувається з вашим тілом, якщо ви будете достатньо ходити щодня

  • 60
Піші прогулянки позитивно впливають на ваше здоров'я - фото 1
Піші прогулянки позитивно впливають на ваше здоров'я

Багато лікарів рекомендують ходити щодня. Це дозволить отримати певні вигоди для здоров'я. Тож не лінуйтеся замінити поїздку на роботу зранку на прогулянку. Вона однозначно принесе вам більше користі, ніж ви думаєте.

Розповідаємо, що ж буде з вашим тілом, якщо ви щодня достатньо ходитимете?

Це цікаво: Учені назвали найбезпечніший і найкорисніший вид спорту

Психічне здоров'я

Регулярна ходьба корисна не тільки з фізичної, а й з психологічної точки зору. Вона допомагає знизити щоденний стрес завдяки природному виробленню ендорфінів. А поєднання ходьби із зустріччю з друзями допоможе отримати додаткову порцію позитивних емоцій.

Ризик захворювань

Варто згадати й фізичну сторону питання. За даними Клініки Мейо, регулярна ходьба може не тільки допомогти у підтримці здорової ваги, але і запобігти появи гіпертонії, діабету 2 типу та серцевих захворювань.

Що відбувається з вашим тілом, якщо ви будете достатньо ходити щодня - фото 432228
Піша прогулянка дозволяє запобігти появі поширених захворювань

Кістки та м'язи

Фахівці Клініки Мейо також згадують, що ходьба допомагає зберегти силу в м'язах і кістках, що особливо важливо з віком, коли мобільність знижується. Крім того, ходьба підходить для більшості людей, особливо, якщо інші види фізичної активності доводиться обмежувати.

Не лінуйтеся щодня ходити, і ваше тіло вам буде вдячне!

Читайте також: Названий ранковий продукт, який сприяє довголіттю

Джерело: Medikforum
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Голосування на лавках та між матрацами: добірка епічних кабінок на місцевих виборах 2020
  • 25 жовтня, 15:23
  • 722
Тобі личить костюм Єви: гола Настя Каменських спричинила фурор у мережі (фото 18+)
  • 24 жовтня, 21:21
  • 76167
Дівчина тижня: гаряча красуня Сара Сампайо – той самий ангел з реклами Axe Effect (18+)
  • 25 жовтня, 21:55
  • 1194
Загрузка...
Новини