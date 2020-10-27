Що відбувається з вашим тілом, якщо ви будете достатньо ходити щодня

Багато лікарів рекомендують ходити щодня. Це дозволить отримати певні вигоди для здоров'я. Тож не лінуйтеся замінити поїздку на роботу зранку на прогулянку. Вона однозначно принесе вам більше користі, ніж ви думаєте.

Розповідаємо, що ж буде з вашим тілом, якщо ви щодня достатньо ходитимете?

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Психічне здоров'я

Регулярна ходьба корисна не тільки з фізичної, а й з психологічної точки зору. Вона допомагає знизити щоденний стрес завдяки природному виробленню ендорфінів. А поєднання ходьби із зустріччю з друзями допоможе отримати додаткову порцію позитивних емоцій.

Ризик захворювань

Варто згадати й фізичну сторону питання. За даними Клініки Мейо, регулярна ходьба може не тільки допомогти у підтримці здорової ваги, але і запобігти появи гіпертонії, діабету 2 типу та серцевих захворювань.



Піша прогулянка дозволяє запобігти появі поширених захворювань

Кістки та м'язи

Фахівці Клініки Мейо також згадують, що ходьба допомагає зберегти силу в м'язах і кістках, що особливо важливо з віком, коли мобільність знижується. Крім того, ходьба підходить для більшості людей, особливо, якщо інші види фізичної активності доводиться обмежувати.

Не лінуйтеся щодня ходити, і ваше тіло вам буде вдячне!

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