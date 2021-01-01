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Що відбудеться з вашим організмом, якщо ви будете пити каву натщесерце
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Кава – надзвичайно популярний напій серед мільйонів людей по всьому світу. Саме з неї починають свій ранок. Але лікарі не втомлюються закликати відмовитися від споживання кави натщесерце. Спробуймо розібратися, у чому причина.
Кофеїн у цілому досить корисний для здоров'я. Він підвищує концентрацію мозку, допомагає скинути вагу, запобігає розвитку діабету, хвороби Альцгеймера і захворювання серцево-судинної системи. При цьому постійно ведуться суперечки, чи варто вживати напій натщесерце.
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Вважається, що кава може нашкодити шлунково-кишкового тракту, спровокувати подразнення шлунка та навіть розлад, посилити стрес і викликати залежність. При цьому вчені так і не виявили явного зв'язку між проблемами з травленням і кофеїном.
Однак доведено, що у деяких людей є підвищена чутливість до кофеїну. Незалежно від того, випита вона натщесерце або після щільного обіду. Чашка кави може викликати у них печію, нудоту й інші неприємні симптоми.
Хоч дослідження і підтвердили, що кавові напої підвищують рівень гормону стресу кортизолу, це не пов'язано з тим, в яку пору доби їх пили. Чим частіше людина п'є каву, тим менше вона впливає на рівень гормону в організмі. Крім того, незначне тимчасове підвищення кортизолу не позначається на здоров'ї.
Ніяк не пов'язано з їжею і звикання до кави, стверджують експерти. Залежність може розвинутися, якщо зловживати напоєм і пити понад 400 міліграмів кофеїну щодня, не важливо з їжею або без.
Тому фахівці просто рекомендують обмежуватися максимум 5 чашками кави на день. Не пити її ввечері, адже кофеїн діє до 7 годин і може перешкодити заснути. А також варто стежити за реакцією свого організму – чи немає індивідуальної нестерпності.
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