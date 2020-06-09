Що ваша манера чхання може розповісти про вас: психологічний тест

Під час карантину кожен із нас навчився чхати у згин ліктя, але так було ж не завжди. Експерт з мови тіла Робін Кермоуд спостерігав людей і класифікував їх за манерою чхання. Що він міг би розповісти про вас?

Виявляється, наша манера чхання може багато що про нас говорити. Розповідаємо вам про типи чихунів і те, що ж у них особливого.

Це цікаво: Найчесніші з усіх: ці три знаки Зодіаку майже ніколи не брешуть

Чихунець

Прикмети. Чихунець ладен провалитися під землю, якщо з нього вирветься оце сакраментальне "апчхи". Він схильний ховати пчих десь глибоко всередині себе. Пізнати його можна по обличчю, яке багровіє у спробах тихцем чхнути.

Що це говорить про людину. Стриманий і тактовний. При зовнішній боязкості, якій позаздрить кролик, часом примудряється тихою сапою донести свою точку зору до кого треба. Має переконання, які, в разі його, і відстояти може. Не хоче привертати до себе увагу. Не бажає занадто вже брати участь у житті інших людей. Йому не заважає прокачати впевненість в собі.

Чихунець тримається до останнього

Генерал Чих

Прикмети. Якщо вже береться за справу, то виконує на всі 500%. Чхає широко, смачно і так, що чутно було у сусідній галактиці. Рідко закриває рот і надзвичайно пишається обсягом і потужністю резервуарів, якими наділила його матінка-природа. Як правило, це чоловіки, які вважають себе неймовірними альфа-самцями. На їхню скромну думку, їх трубний чих є підтвердження їх важливості для цього світу.

Що це говорить про людину. Що її треба остерігатися. Всі це "апчхи!" неспроста і демонструють реальну загрозу, яку таїть в собі їх володар.

Генерала Чиха чують на великій відстані

Чихун звичайний

Прикмети. Так, він чхає вголос. А що в цьому такого? Не стримується, але й не привертає до себе увагу всіх навколо. Як перепони між собою і навколишнім світом може використовувати долоньку. Але може і не використовувати.

Що це говорить про людину. Впевнений у собі. Розвинений самоконтроль. Відчуває, що у нього є право чхати скільки влізе, але при цьому намагається бути ввічливим: люди ж ці всякі навколо. Однак йому не чужі напади збентеження і смутного відчуття, що він робить щось не те, і тоді він продовжує робити те, що робив, але прикривши поле діяльності.

Звичайний Чихун нічим не виділяється

Чих у лікоть

Прикмети. Вологі плями на рукавах светрів, піджаків, мундирів і гамівних сорочок.

Що це говорить про людину. Любить все робити за правилами. Як треба. Сказали йому, що треба прикриватися при чханні, щоб не рознести по всьому світу віруси і мікроби, ось він і чхає справно. Так само уважний і відповідальний. Що загрожує зворотною стороною медалі: трапляється дефіцит здатності думати самостійно.

Чхун у лікоть дослухається до рекомендацій

Черговик

Прикмети. Бачиш, кинулися врозтіч птиці і перехожі, а поліцейські з квитанціями для штрафів і медики з тестами на COVID-19, навпаки, стрімко туди потягнулися? Там лігво чихуна-черговика. який працює чергами. Множинний чих зазвичай означає від двох до п'яти разів поспіль, причому багато власників цієї здатність пишаються нею надзвичайно і вважають її даром. Рекордне досягнення у цій галузі належить британці Данні Гріффітс: стартувавши, 13 січня 1981 року за перший рік вона виробила близько мільйона разів.

Що це говорить про людину. Що вона обожнює бути в центрі уваги.

Черговик чхає по кілька разів поспіль

Чхун сором'язливий

Прикмети. Чхне не криючись, але і без виклику, а потім удає, що нічого не було. Нишком намагається стерти сліди злочину зі свого обличчя, прикидаючись, що нічим таким не зайнятий.

Що це говорить про людину. Так у вас комплекси, дорогенький!

А як чхаєте ви? Пишіть свій варіант у коментарях.

Читайте також: Як різний алкоголь впливає на наш настрій