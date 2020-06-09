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Найчесніші з усіх: ці три знаки Зодіаку майже ніколи не брешуть
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Кожен хоча б раз у життя казав неправду, аби уникнути неприємної ситуації чи прикрасити істину. Але представники цих знаків можуть позмагатись за звання найчесніших. Вони просто ненавидять брехню.
Овен. Цей знак за своєю природою не схильний до обману, але це не завжди їм на руку. Поки хтось захоплюється чесності цих людей, то є й ті, хто від неї страждають, адже Овен не підбирає слів та не думає про наслідки. І тут справа не лише у принципах, а й в імпульсивності.
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Також така поведінка представників цього знаку має ще один бік медалі: вони не підозрюють, що хтось може їх використати, тому чесно розкривають деталі свого життя навіть тим, з ким нещодавно познайомились.
Телець. Ці люди дотримуються суворих моральних правил, тому для них цілком логічно, що брехня – це погано, а правда – це добре. І за чесність вони надіються на любов та повагу. Такі принципи роблять їх дуже совісними, а також не дозволяють іншим обманювати себе. Чесність керує Тельцем і в особистому житті, і у сфері фінансів, адже це єдиний правильний шлях для нього.
Діва. Ось хто реально відчуває ненависть і відразу до брехні та людей, які дозволяють собі обманювати інших. У їхньому світі все чітко розділено на чорне і біле, тому вони навіть не чекатимуть вдалої миті, щоб сказати оточенню те, що у них на думці. Більшість Дів важко назвати хорошими дипломатами, тому на їхні слова частенько ображаються. Хоча вони не зі зла сиплять істиною, адже хочуть зробити світ кращим.
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