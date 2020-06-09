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Як різний алкоголь впливає на наш настрій
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Спиртне – тема суперечлива: хтось раз і назавжди відмовляється від алкоголю, пояснюючи це його згубним впливом на організм, а хтось вважає, що можна дозволити собі іноді розслабитися з келихом хорошого червоного вина, знаючи при цьому міру.
Незалежно від якості та кількості, ми п'ємо алкоголь тільки задля того, щоб як слід повеселитися і забути про проблеми. Іноді буває і так, що міцні напої викликають рівно протилежний ефект. Чому так відбувається і чого ж нам чекати від улюбленого коктейлю?
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Етанол – джерело радості
Попри те, що присутній в алкогольних напоях етанол (грубо кажучи, спирт) є найсильнішим депресантом-гнобителем нервової системи, спалахам радості та гарного настрою під час сп'яніння ми зобов'язані саме йому.
Він потрапляє у кров моментально, відразу ж запускаючи гальмування центральної нервової системи. Цей стан проявляється, наприклад, у втраті координації або плутаній мові: людина миттєво стає фізично розслабленою.
Водночас алкоголь провокує вироблення організмом ендорфінів, справжніх "гормонів щастя". Одне накладається на інше, і ми якийсь час переживаємо справжню алкогольну ейфорію.
Вино
Вино завжди п'ється неспішно, із задоволенням і в хорошій компанії. Може бути, саме тому воно діє на нас відповідним чином: цей алкоголь розслабляє і заспокоює.
Пояснюється такий ефект тим, що після першого келиха наш організм відчуває помірне навантаження на серце, кровоносні судини розширюються і ми відчуваємо умиротворення і спокій.
Важке, насичене або переобтяжене танінами червоне вино може діяти на нас сильніше, викликаючи млявість і втому. Те ж стосується другого або третього келиха будь-якого іншого вина: всі сприятливі ефекти перетворюються на негативні, серцебиття частішає, а розслаблений організм починає спішно переробляти ударні дози алкоголю.
Пиво
Усі, хто хоче розслабитися після важкого дня, можуть замінити келих вина на бокал хорошого, якісного пива. Цей алкогольний напій діє на організм практично так само, як вино.
Репутація пива в усьому світі склалася таким чином, що сьогодні воно асоціюється з позитивними емоціями і викликає позитивні відгуки, натомість згадки про міцний алкоголь асоціюються у більшості з чимось негативним.
Пиво підступне тим, що п'ють його, як правило, багато. До того ж сьогодні стали популярні міцні сорти пива, які містяться стільки ж алкоголю, скільки й у вині (але останнє ми не п'ємо літрами). Сильний сечогінний ефект цього напою, який часто п'ється, наче вода, сприяє вимиванню необхідних для здоров'я корисних сполук з організму.
Міцний алкоголь
Міцний алкоголь вважається супутником енергії, сміливості, впевненості і розкутості. При цьому він же відповідальний за такі почуття, як агресія, занепокоєння, прагнення розговоритися та бажання плакати.
Саме міцні алкогольні напої викликають найбільше звикання і згодом зворотний "алкогольній ейфорії" ефект: нервозність, дратівливість, депресію і поганий настрій.
Міцні напої діють, як наркотик, швидко і сильно змінюючи хімію мозку, викликаючи сильний апетит і спотворюючи навколишню дійсність. Саме під впливом міцного спиртного ми найбільше схильні згадувати ті події і тих людей, про яких вже давно забули: минуле набуває позитивного забарвлення, і нам хочеться повторити все знову (у чому ми часто каємося на ранок).
Важливі фактори сп'яніння
Який би міцний коктейль ви не пили, ніякого ефекту від спиртного не буде, якщо не будуть працювати певні "фактори сп'яніння". Простіше кажучи, щоб відчути "алкогольну ейфорію", нам недостатньо просто пити.
Компанія, місце, ваш настрій і самопочуття, початкові мотиви (те, заради чого ви вирішили сьогодні прийняти спиртне) і багато інших, навіть найнезначніших факторів, впливають на ваш настрій під час застілля.
Наприклад, якщо ви п'єте з чіткою метою відчути себе впевненішими, швидше за все, ви цього досягнете. А якщо ви замовите розкішні сети міцних коктейлів для мовчазної і незнайомої компанії, ймовірно, ви анітрохи не сп'янієте, зіпсувавши собі настрій.
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