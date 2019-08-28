Що варто додати у раціон, щоб схуднути

Що варто додати до їжі під час дієти / foodnetwork.

Чимало людей вирішують взятися за свою вагу та починають шукати дієти, однак не обов'язково жорстоко обмежувати себе у їжі. Експерти розповіли, що додати у раціон, щоб швидше позбутись зайвих кілограмів.

Дієтологи рекомендують всім, хто хочу швидко схуднути без шкоди для здоров'я, не лише позбуватись шкідливої їжі у раціоні, а й додавати до трапези паростки пшениці. Річ у тому, що у пророслих зернах чимало кальцію, заліза, магнію та вітамінів.

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Саме паростки пшениці допомагають швидше насититись та позбутись голоду на довгий час, тому ризики переїдання зменшуються. Річ у тому, що вони блокують продукування "гормону голоду", що дозволяє швидко позбуватись зайвої ваги.

Також цей смаколик багатий на білки та речовини, які активізують обмін речовин та процес травлення. Не варто забувати, що зерна містять доволі мало вуглеводів, тому не викликають стрибки рівня глюкози в крові.

Що варто додати до їжі під час дієти / Food to Live

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