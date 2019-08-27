Що треба їсти під час запального процесу

Хронічні запальні процеси в організмі дуже небезпечні для здоров'я. Їм можна протистояти за допомогою правильно продуманої дієти.

Овочі. Зелені листові овочі на зразок шпинату і капусти калі містять вітамін К, що бореться із запаленням. Броколі і брюссельська капуста – потужні протизапальні продукти.

Фрукти. Вибирайте фрукти яскравих кольорів на кшталт чорниці, полуниці, журавлини, апельсинів, яблук і вишень. Вони містять корисні антиоксиданти антоціаніни.

Риба. Жирні кислоти Омега-3 прекрасно борються із запальними процесами. Включіть у свій раціон форель, макрель, тунець і сардини.

Насіння і горіхи. Найрізноманітніші горіхи і насіннячка чудово зменшують запалення. Їх можна використовувати як інгредієнти для салатів або їсти самостійно.

Цілозернові продукти. Ще один спосіб за допомогою дієти протистояти запальним розладам. Вживайте овес, коричневий рис, хліб із цільного борошна.

Куркума. Одна з найпотужніших спецій з протизапальною дією.

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