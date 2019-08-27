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Що треба їсти під час запального процесу

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Корисні продукти / cofitclub

Хронічні запальні процеси в організмі дуже небезпечні для здоров'я. Їм можна протистояти за допомогою правильно продуманої дієти.

Овочі. Зелені листові овочі на зразок шпинату і капусти калі містять вітамін К, що бореться із запаленням. Броколі і брюссельська капуста – потужні протизапальні продукти.

Фрукти. Вибирайте фрукти яскравих кольорів на кшталт чорниці, полуниці, журавлини, апельсинів, яблук і вишень. Вони містять корисні антиоксиданти антоціаніни.

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Риба. Жирні кислоти Омега-3 прекрасно борються із запальними процесами. Включіть у свій раціон форель, макрель, тунець і сардини.

Насіння і горіхи. Найрізноманітніші горіхи і насіннячка чудово зменшують запалення. Їх можна використовувати як інгредієнти для салатів або їсти самостійно.

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Цілозернові продукти. Ще один спосіб за допомогою дієти протистояти запальним розладам. Вживайте овес, коричневий рис, хліб із цільного борошна.

Куркума. Одна з найпотужніших спецій з протизапальною дією.

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Джерело: ncbi
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