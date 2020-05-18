Послаблення карантину в Києві з 22 травня: що запрацює на другому етапі

22 травня Київ, як і інші регіони України, почне наступний етап послаблення карантинних обмежень. Розповідаємо, що запрацює в столиці.

Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, столиця перейде на другий етап пом'якшення карантину за умови сприятливої епідеміологічної ситуації.

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З 22 травня у Києві відновлять роботу:

промислові ринки

великі магазини площею до 1 000 квадратних метрів

спортзали та фітнесцентри, окрім басейнів.

Водночас усі ці об'єкти повинні дотримуватись регламентів та правил безпеки.

Також столиця планує після 22 травня дозволити роботу наземного громадського транспорту у звичайному режимі: уже зараз місто поступово збільшує кількість маршрутів.

Готовий Київ із 25 травня відновити роботу метро. Ми чекаємо на відповідне рішення уряду, – підсумував Кличко.

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