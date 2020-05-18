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Коронавірус Карантин

Послаблення карантину в Києві з 22 травня: що запрацює на другому етапі

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Карантин в Україні - фото 1
Карантин в Україні / pixabay

22 травня Київ, як і інші регіони України, почне наступний етап послаблення карантинних обмежень. Розповідаємо, що запрацює в столиці.

Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, столиця перейде на другий етап пом'якшення карантину за умови сприятливої епідеміологічної ситуації.

До теми: Як метро Києва готують до відкриття

З 22 травня у Києві відновлять роботу:

  • промислові ринки
  • великі магазини площею до 1 000 квадратних метрів
  • спортзали та фітнесцентри, окрім басейнів.

Водночас усі ці об'єкти повинні дотримуватись регламентів та правил безпеки.

Також столиця планує після 22 травня дозволити роботу наземного громадського транспорту у звичайному режимі: уже зараз місто поступово збільшує кількість маршрутів.

Готовий Київ із 25 травня відновити роботу метро. Ми чекаємо на відповідне рішення уряду, – підсумував Кличко.

Послаблення карантину в Києві з 22 травня: що запрацює на другому етапі - фото 404636

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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