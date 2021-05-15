Продукт, від якого людям з високим тиском варто назавжди відмовитися

На рівень кров'яного тиску впливає те, що людина їсть. Фахівці пояснили, чому в'ялене м'ясо небезпечне для гіпертоніків.

Автори дослідження відзначають, що дієта при артеріальній гіпертензії відіграє головну роль в лікуванні хвороби. Людям з підвищеним тиском доводиться відмовлятися від продуктів, які можуть викликати стрибки. Більшість заборонених продуктів об'єднує одне – в них занадто багато натрію. А саме він при гіпертонії і шкідливий, пише askinglot.

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Виходить, величезним фактором ризику високого тиску є сіль. Своєю чергою оброблене м'ясо і м'ясні делікатеси часто містять натрій, оскільки виробники приправляють і консервують його з сіллю. Навіть ті, які супроводжуються етикеткою "з низьким вмістом солі", як правило, містять багато натрію, тому їх слід уникати.

Ще одним фактором підвищення кров'яного тиску є цукор. Він порушує метаболізм, змушуючи організм виробляти занадто багато інсуліну, зменшуючи виведення натрію і води нирками і викликаючи звуження кровоносних судин. Цукор у великих кількостях міститься в сиропах, фруктових соках, спортивних напоях, протеїнових батончиках.

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