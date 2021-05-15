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Продукт, від якого людям з високим тиском варто назавжди відмовитися

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Тиск - фото 1
Тиск / yy-med

На рівень кров'яного тиску впливає те, що людина їсть. Фахівці пояснили, чому в'ялене м'ясо небезпечне для гіпертоніків.

Автори дослідження відзначають, що дієта при артеріальній гіпертензії відіграє головну роль в лікуванні хвороби. Людям з підвищеним тиском доводиться відмовлятися від продуктів, які можуть викликати стрибки. Більшість заборонених продуктів об'єднує одне – в них занадто багато натрію. А саме він при гіпертонії і шкідливий, пише askinglot.

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Виходить, величезним фактором ризику високого тиску є сіль. Своєю чергою оброблене м'ясо і м'ясні делікатеси часто містять натрій, оскільки виробники приправляють і консервують його з сіллю. Навіть ті, які супроводжуються етикеткою "з низьким вмістом солі", як правило, містять багато натрію, тому їх слід уникати.

Ще одним фактором підвищення кров'яного тиску є цукор. Він порушує метаболізм, змушуючи організм виробляти занадто багато інсуліну, зменшуючи виведення натрію і води нирками і викликаючи звуження кровоносних судин. Цукор у великих кількостях міститься в сиропах, фруктових соках, спортивних напоях, протеїнових батончиках.

Продукт, від якого людям з високим тиском варто назавжди відмовитися - фото 459549

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