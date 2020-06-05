Що таке тейпування: плюси і мінуси кінезіо тейпів

Спортивне тейпування – це методика реабілітації або профілактики травматичних ушкоджень м'язів і зв'язок за допомогою клейких стрічок – тейпів.

Наразі ні спортивна спільнота, ні медицина не прийшли до єдиної думки про користь тейпування. На думку одних, тейпи дійсно здатні підняти на ноги травмованого атлета за найкоротший термін, інші кажуть, що сила тейпів в ефекті плацебо і з таким самим успіхом на себе можна наклеїти все що завгодно.

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Як накласти тейп?

Еластичні стрічки накладають на натягнуту поверхню шкіри: наприклад, якщо тейпують коліно, то суглоб необхідно зігнути. При поверненні кінцівки у випрямлений стан тейпи надають компресійний, підтримуючий ефект, беруть на себе частину фізичного навантаження, яку зазвичай переносять м'язи і зв'язки. Тейп клеїться на чисту шкіру без волосся, подразнень і видимих ​​пошкоджень. Він пропускає воду і повітря, до того ж склад клею гіпоалергенний, що дозволяє носити тейп, не знімаючи, протягом 3-5 днів.

Тейпування

Як це працює?

При реабілітації стрічка підтримує пошкоджений м'яз і дозволяє не переходити до постільного режиму, а відновлюватися в русі, що сприяє швидкому виведенню продуктів регенерації пошкоджених тканин. З метою профілактики тейпи використовують для розподілу навантаження між задіяними в роботі м'язами і приклеєною стрічкою, яка завдяки своєму підтримуючому ефекту допомагає м'язам і суглобам менше втомлюватися.

Кінезіо тейпи можна використовувати для терапії широкого спектра: вони знаходять застосування в посттравматичній реабілітації, лікуванні хребта, колін, плечових суглобів і інших частин тіла.

Як правильно тейпувати

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