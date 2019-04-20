5 екзотичних фруктів, про які ви не чули

Наш світ сповнений незвичайних плодів, про які ви, можливо, навіть не знали. Подивіться, які існують цікаві екзотичні фрукти.

Яким би гарним не був ваш супермаркет, ви все одно знайдете там тільки малу частку того вибору фруктів, який може вам запропонувати природа. Адже в різних куточках планети можна знайти найдивніші та найекзотичніші ласощі. Вони виглядають неординарно, а спробувати їх – справжня пригода.

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Каністел

Каністел часто називають "яєчним фруктом". Він має солодкий та м'який м'якуш, який використовують для приготування молочних коктейлів, морозива і солодкого крему.

Пухала

Цей незвичайний солодкий фрукт є важливим елементом харчування в Мікронезії. Листя дерева часто використовують як приправу в солодких блюдах, а масло і квітки застосовують в медичних цілях.

Чорна сапота

Кожен, хто пробував цей фрукт, скаже, що на смак він дуже схожий на шоколадний пудинг, тільки в ньому набагато менше жиру, ніж в сучасних шоколадних смаколиках, і в 4 рази більше вітаміну С, ніж в середньому апельсині. Цей тропічний фрукт є різновидом хурми, яка росте в Мексиці, Гватемалі та Колумбії.

Акебія

Це дуже гарний фрукт, який росте на півночі Японії. У нього білий м'якуш, наповнений всередині безліччю блискучих чорних насінин, які вживають як фрукт. Водночас фіолетовий стручок їдять як овоч.

Ашіот

Сам плід неїстівний, але насіння і м'якуш їстівні, а їх смак нагадує свіжий перець з солодкою ноткою мускатного горіха. Їх часто використовують для виготовлення аннато, який додають в страви для додання смаку і в якості харчового барвника.

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