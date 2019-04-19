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Ось що потрібно робити для покращення зору

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Ось що потрібно робити для покращення зору - фото 1

Для профілактики хорошого зору, необхідно не тільки займатися гімнастикою для очей, але і правильне харчування. Дізнайтеся, який продукт допоможе покращити зір.

Лікарі радять включити в раціон чорницю, адже вона містить всі необхідні компоненти, які сприяють поліпшенню зору. Ягоди цієї рослини мають безліч корисних властивостей.

І ще: Покращуємо зір: 5 вправ для гімнастики очей

Це унікальний профілактичний засіб. Експерти рекомендують їсти ягоди при відшаруванні тканин сітківки, а також при порушеному кровообігу в ній. Користь ягоди також в тому, що її компоненти значно покращують кровообіг очних яблук. Це, у свою чергу, дозволяє транспортувати до них більше кисню і різних корисних необхідних компонентів.

Чорниця містить комплекс різних вітамінів і мікроелементів, що впливає на всі частини ока. Але користь від неї буде помітна лише в тому випадку, якщо ви будете приймати її регулярно.

Ось що потрібно робити для покращення зору - фото 322440

Наприклад, робіть собі та близьким корисний сніданок – смузі основі чорниці:

Інгредієнти:
  • Чорниця – 300 гр
  • Пучок шпинату
  • Гілочка м'яти
  • Солодке яблуко – 1 шт

Всі інгредієнти занурюємо в блендер, збиваємо до однорідної маси. Можна прикрасити горішками.

До теми: Кола під очима: лікарі назвали, чим це загрожує здоров'ю

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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