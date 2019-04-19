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Ось що потрібно робити для покращення зору
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Для профілактики хорошого зору, необхідно не тільки займатися гімнастикою для очей, але і правильне харчування. Дізнайтеся, який продукт допоможе покращити зір.
Лікарі радять включити в раціон чорницю, адже вона містить всі необхідні компоненти, які сприяють поліпшенню зору. Ягоди цієї рослини мають безліч корисних властивостей.
І ще: Покращуємо зір: 5 вправ для гімнастики очей
Це унікальний профілактичний засіб. Експерти рекомендують їсти ягоди при відшаруванні тканин сітківки, а також при порушеному кровообігу в ній. Користь ягоди також в тому, що її компоненти значно покращують кровообіг очних яблук. Це, у свою чергу, дозволяє транспортувати до них більше кисню і різних корисних необхідних компонентів.
Чорниця містить комплекс різних вітамінів і мікроелементів, що впливає на всі частини ока. Але користь від неї буде помітна лише в тому випадку, якщо ви будете приймати її регулярно.
Наприклад, робіть собі та близьким корисний сніданок – смузі основі чорниці:
Інгредієнти:
- Чорниця – 300 гр
- Пучок шпинату
- Гілочка м'яти
- Солодке яблуко – 1 шт
Всі інгредієнти занурюємо в блендер, збиваємо до однорідної маси. Можна прикрасити горішками.
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