Чек-лист ідеального сексу: 11 пунктів, які зроблять кожну вашу ніч спекотною

Секс – приємне заняття, яке може принести як задоволення, так і чимало клопотів. Чоловіки, організовуючи процес, частенько нервуються, адже потрібно буквально вразити та не розчарувати панянку, яка потрапила у романтичні тенета. Ділимось з вами секретами, які зроблять ніч незабутньою.

Отже, що потрібно зробити кожному чоловікові, аби не засмутити партнерку та провести яскраву та бурхливу ніч?

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1. Темрява

Не просто так темряву називають найкращим другом молоді. Для більшості дівчат яскраве світло під час сексу – стримуючий фактор. І зовсім не тому, що тіла виглядають мало не жахливо, а тому, що дівчатам важливо у цей час почуватися прекрасними і досконалими.

2. Компліменти

Сексологи вважають, що саме позитивна оцінка краси, грації і сексуальності у ліжку – не просто доречна, але і всіляко сприяє чуттєвості. Це – небайдужість і запорука задоволення для обох сторін.

Робіть їй компліменти

3. Частий пульс

Дівчатам у сексі потрібна пристрасть і запал – це еволюційна програма, яка говорить про те, що чоловік сильний, здатний захистити. Один із символів вашої пристрасті – серце, що часто б'ється, так що постарайтеся розігнати ритм. Якщо ж ваш "мотор" б'ється повільно – просто затримайте подих на кілька секунд.

4. Усмішка

Навіть на суворому чоловічому обличчі лагідна усмішка означає багато: по суті, це найкраща прикмета задоволення. Використовуйте її з розумом – під час і після сексу.

Усмішка роззброює будь-яку жінку

5. Помаранчеві відтінки

Рожеві, червоні, помаранчеві кольори цінувалися дамами і раніше, адже вони надавали шкірі приємний, здоровий і молодий відтінок. Штори, постільна білизна у помаранчевих тонах – хороша гарантія того, що дівчина здасться вам оголеною.

6. Музика

Емоції, почуття часто виражаються у піснях. Чому б не скористатися напрацюваннями відомих світу цього? Чуттєво забарвлений спів підвищує шанси на хороший секс.

7. Тренованість

Скажімо прямо: іноді нам не вистачає гнучкості та тренованості. Легко переміщатися з положення у положення і приймати позу потрібно ще примудритися. Тому врахуйте, вправа з йоги – зовсім не марна річ.

Потурбуйтесь про свою фізичну форму

8. Емпатія

Здатність розуміти потреби та почуття близької людини, вловлювати зміни найменших відтінків і переносити на себе частково – це емпатія. Люди з такою здатністю хороші в сексі: вони миттєво розуміють бажання партнера, розділяючи задоволення і хвилювання.

9. Чистота

Постільна білизна, чисте тіло, нормальний запах у приміщенні і відсутність залежаної під ліжком шкарпетки зіграють тільки на вашу користь. І не забудьте помити посуд – на кухню дівчата часто заглядають після романтичного рандеву.

Ніякого брудного посуду в домі

10. Знання жіночої анатомії

Будь-яка енциклопедія, навіть банальна Вікіпедія підійде. Наберіться духу і почитайте, що там у неї і як. Це допоможе вам позбутися необхідності ставити ідіотські питання під час сексу. До речі, порноролики як "освітній контент" не підійдуть: у актрис там все трохи інакше (пластичні хірурги творить чудеса).

11. Відсутність відволікаючих чинників

Телефону, телевізору та всіляким відволікаючим чинникам не місце в спальні. Їжі в повноцінному сенсі – теж. Ніщо не повинно відволікати вас від інтиму.

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