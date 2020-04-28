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Чек-лист ідеального сексу: 11 пунктів, які зроблять кожну вашу ніч спекотною
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Секс – приємне заняття, яке може принести як задоволення, так і чимало клопотів. Чоловіки, організовуючи процес, частенько нервуються, адже потрібно буквально вразити та не розчарувати панянку, яка потрапила у романтичні тенета. Ділимось з вами секретами, які зроблять ніч незабутньою.
Отже, що потрібно зробити кожному чоловікові, аби не засмутити партнерку та провести яскраву та бурхливу ніч?
До теми: Найкращі та найгірші секс-пози для партнерів з різними типами фігур
1. Темрява
Не просто так темряву називають найкращим другом молоді. Для більшості дівчат яскраве світло під час сексу – стримуючий фактор. І зовсім не тому, що тіла виглядають мало не жахливо, а тому, що дівчатам важливо у цей час почуватися прекрасними і досконалими.
2. Компліменти
Сексологи вважають, що саме позитивна оцінка краси, грації і сексуальності у ліжку – не просто доречна, але і всіляко сприяє чуттєвості. Це – небайдужість і запорука задоволення для обох сторін.
3. Частий пульс
Дівчатам у сексі потрібна пристрасть і запал – це еволюційна програма, яка говорить про те, що чоловік сильний, здатний захистити. Один із символів вашої пристрасті – серце, що часто б'ється, так що постарайтеся розігнати ритм. Якщо ж ваш "мотор" б'ється повільно – просто затримайте подих на кілька секунд.
4. Усмішка
Навіть на суворому чоловічому обличчі лагідна усмішка означає багато: по суті, це найкраща прикмета задоволення. Використовуйте її з розумом – під час і після сексу.
5. Помаранчеві відтінки
Рожеві, червоні, помаранчеві кольори цінувалися дамами і раніше, адже вони надавали шкірі приємний, здоровий і молодий відтінок. Штори, постільна білизна у помаранчевих тонах – хороша гарантія того, що дівчина здасться вам оголеною.
6. Музика
Емоції, почуття часто виражаються у піснях. Чому б не скористатися напрацюваннями відомих світу цього? Чуттєво забарвлений спів підвищує шанси на хороший секс.
7. Тренованість
Скажімо прямо: іноді нам не вистачає гнучкості та тренованості. Легко переміщатися з положення у положення і приймати позу потрібно ще примудритися. Тому врахуйте, вправа з йоги – зовсім не марна річ.
8. Емпатія
Здатність розуміти потреби та почуття близької людини, вловлювати зміни найменших відтінків і переносити на себе частково – це емпатія. Люди з такою здатністю хороші в сексі: вони миттєво розуміють бажання партнера, розділяючи задоволення і хвилювання.
9. Чистота
Постільна білизна, чисте тіло, нормальний запах у приміщенні і відсутність залежаної під ліжком шкарпетки зіграють тільки на вашу користь. І не забудьте помити посуд – на кухню дівчата часто заглядають після романтичного рандеву.
10. Знання жіночої анатомії
Будь-яка енциклопедія, навіть банальна Вікіпедія підійде. Наберіться духу і почитайте, що там у неї і як. Це допоможе вам позбутися необхідності ставити ідіотські питання під час сексу. До речі, порноролики як "освітній контент" не підійдуть: у актрис там все трохи інакше (пластичні хірурги творить чудеса).
11. Відсутність відволікаючих чинників
Телефону, телевізору та всіляким відволікаючим чинникам не місце в спальні. Їжі в повноцінному сенсі – теж. Ніщо не повинно відволікати вас від інтиму.
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