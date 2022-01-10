На яку суму українці щорічно викидають їжу після свят: цифри вас шокують

Після свят у холодильника українців традиційно залишається безліч їжі, яку не подужали під час марафону застіль. Усі ці продукти згодом відправляються у смітник. І обсяги викинутих страв справді вражають.

Як повідомили на сторінці Центру управління відходами у Facebook, в Україні на звалище відправляють продуктів на суму від 470 мільйонів і аж до 1 мільярда гривень. Такі підрахунки навели дослідники, проаналізувавши обсяги викинутої їжі та її вартості. У компанії також зазначили, що кількість відходів на новорічно-різдвяні свята традиційно зростає.

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Як зменшити кількість харчових відходів

Перед походом у магазин складіть список покупок, щоб не купувати зайве.

Заздалегідь складіть святкове меню, при цьому готувати радять лише легкі страви із сезонних локальних продуктів.

Зберігайте їжу, що залишилася, у харчових контейнерах в холодильнику або морозилці, спробуйте трансформувати її у нові страви.

Накладайте на тарілку лише стільки, скільки можете з'їсти.

Якщо після святкування все ж таки залишилося багато їжі, можна або запропонувати гостям забрати її з собою, або віддати бездомним та/або нужденним.

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