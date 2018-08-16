Планета Нібіру і кінець світу: чому в мережі бояться 16 серпня 2018

Користувачі мережі всерйоз побоюються, що 16 серпня 2018 року настане кінець світу. Апокаліпсис на Землі нібито спричинить таємнича планета Нібіру. Розповідаємо, що це таке та чому уфологи вкотре б'ють на сполох.

Що таке планета Нібіру

Нібіру – планета, яка начебто зіткнеться із Землею, збивши нашу планету з орбіти, що призведе до віддалення від Сонця та загибелі життя.

Як би це не здавалось дивно та кумедно, але планету Нібіру вигадав письменник-фантаст зі США Захарія Сітчін, який намагається популяризувати інопланетне походження людини. Завдяки своїм знанням в історії та археології ще у 70-х він розповів, що існує планета Нібіру. Саме вона колись знищила планету Тіамат, яка була між Марсом та Юпітером. До того ж, з уламків Тіамат виник супутник Землі - Місяць. Загалом теорія розвивається навколо того, що представники Нібіру прибували на Землю і саме їх древні шумери малювали та називали богами.

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Письменник навіть вигадав пояснення, чому ж її не бачать: Нібіру є 10-ю планетою на дуже витягнутій орбіті, яка робить коло навколо Сонця аж за 3 600 років. За його розрахунками, зіткнення Нібіру з Землею можливе було б лише у 2085 році.

Кінець світу "настане" через Нібіру

"Кінець світу" 16 серпня 2018

Нещодавно псевдонауковець з Росії Валентин Дегтерьов заявив, що кінець світу близько, адже на одному зі стрімів з борту МКС він помітив гігантське небесне тіло поблизу нашої планети. Так теорія американського фантаста отримала пришвидшення дати кінця світу.

Відзначимо, що на борту МКС щодня запускають онлайн-трансляцію, однак більше ніхто нічого підозрілого не помітив. Більш того, після заяв росіянина про близьке знищення Землі вже 16 серпня, чимало медіа зі сполохом активно почали писати про апокаліпсис.

Однак реальні науковці не вважають, що теорії про існування Нібіру мають право на життя, тому рідко можна почути думку експертів. Учені й досі дивуються, як вигадки людей можуть так довго затримуватись та візуалізуватись у вигляді записів та фото, на яких насправді може просто блікувати Сонце.

Кінець світу "настане" через Нібіру

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