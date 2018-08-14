Хмари з борту Міжнародної космічної станції: ефектні кадри

Хмари над землею з космосу / twitter.com/Astro_Alex

Астронавт поділився незвичайними фото хмар з космосу.

Німецький астронавт Александр Гертс, який зараз живе та працює на борту Міжнародної космічної станції, активно веде свій профіль в соцмережі Twitter. Там науковець ділиться фото нашої планети з космосу. Тому не дивно, що за акаунтом Гертса стежать понад 1,2 млн осіб.

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"Тіні хмар. Просто їх бракує...", – відзначив Александр в останньому дописі, додавши ефектні знімки.

Cloud shadows. Just can't get enough of them...

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Wolkenschatten. Kann ich einfach nicht genug von sehen... #Horizons pic.twitter.com/Ka4siDhcmJ — Alexander Gerst (@Astro_Alex) 13 серпня 2018 р.

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