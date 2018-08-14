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Хмари з борту Міжнародної космічної станції: ефектні кадри

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Хмари над землею з космосу - фото 1
Хмари над землею з космосу / twitter.com/Astro_Alex

Астронавт поділився незвичайними фото хмар з космосу.

Німецький астронавт Александр Гертс, який зараз живе та працює на борту Міжнародної космічної станції, активно веде свій профіль в соцмережі Twitter. Там науковець ділиться фото нашої планети з космосу. Тому не дивно, що за акаунтом Гертса стежать понад 1,2 млн осіб.

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"Тіні хмар. Просто їх бракує...", – відзначив Александр в останньому дописі, додавши ефектні знімки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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