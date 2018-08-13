NASA опублікувало нові казкові фото Марса і Сатурна

Різниця у фотографіях – всього кілька років / space

У космічному агентстві NASA порівняли знімки червоної планети і Сатурна, зроблені в 2016 році і зараз.

Знімки червоної планети і Сатурна 2018 року зроблені при практично максимальному наближенні космічних тіл до нашої планети.

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Влітку цього року і Марс, і Сатурн підійдуть максимально близько до Землі. Космічний телескоп Hubble, скориставшись перевагою зближення, зробив нові знімки з високою роздільною здатністю.

NASA опублікувало нові казкові фото Марса і Сатурна

NASA опублікувало нові казкові фото Марса і Сатурна

NASA опублікувало нові казкові фото Марса і Сатурна

NASA опублікувало нові казкові фото Марса і Сатурна

Різниця у фотографіях – всього кілька років. Ранні знімки зроблені в 2016 році, свіжі фото Сатурна і Марса створені шостого червня і вісімнадцятого липня відповідно. Максимальне зближення Сатурна з Землею було 27 червня, а Марс підійде ближче всього в п'ятницю, 27 липня.

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