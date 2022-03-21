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Що таке нервове переїдання та як припинити набіги на холодильник
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Один зі способів побороти стрес – заїсти його. Принаймні у цьому переконані безліч людей. Але у психологів є своя думка щодо цього. І вони рекомендують не надто зловживати цим.
Як розповідають у пабліку "Психологічна підтримка", емоціогенна харчова поведінка – один із трьох типів порушення харчової поведінки. Вона призводить до переїдання.
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Як це працює? Коли вам сумно – ви їсте. Коли вас не люблять – ви їсте. Коли ви боїтеся – ви їсте. Себто ви їсте щоразу, коли вас буквально переповнюють емоції.
Механізм нервового переїдання
- Стається якась подія.
- Вона викликає у вас емоційний дискомфорт: страх, злість, розчарування.
- Ви не витримуєте й починаєте шукати, що вас зараз могло б заспокоїти. Досвід показує, що це може бути їжа.
- Ви їсте. Причому, потреби в їжі в організму немає.
Якщо така поведінка характерна вам на регулярній основі, то з часом у вас може розвинутися: ожиріння, інсулінорезистентність або діабет.
Як виявити нервове переїдання
Якщо ваша рука знову тягнеться по щось "смачненьке", поставте собі питання: чи задовольнить мене зараз скоринка хліба?
- Якщо так – ви зголодніли. Тож варто зараз нормально попоїсти.
- Якщо ж ви хочете чипси, сухарики, цукерки або печиво – схоже, ви просто заїдаєте стрес.
З емоційним переїданням потрібно боротися не зі сторони харчування, а зі сторони емоцій. Варто розібратися, які емоції передують бажанню з'їсти щось смачненьке, хоч і не надто корисне. Які ситуації змушують тягнутися до печива тоді, коли ви не голодні.
Аналіз емоцій дозволить вам не влаштовувати набіги до холодильника. Ви розумітимете, які емоції впливають на ваше бажання з'їсти зайвого і намагатиметеся їх контролювати.
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