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Кетрін Зета-Джонс розкрила секрет щасливого шлюбу
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51-річна британська актриса, зірка популярних фільмів Кетрін Зета-Джонс розповіла про те, як їм з Майклом Дугласом вдалося прожити в щасливому шлюбі вже 20 років.
Знаменитість у своєму інстаграмі зазначила, що у них з чоловіком різниця у віці 25 років, але це не завадило їм побудувати міцну сім'ю. Кетрін Зета-Джонс каже, що кожні стосунки переживають певні злети і падіння, але важливо підтримувати їх за допомогою поваги і любові.
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Також не можна втрачати почуття гумору. "Ми ніколи не втрачали почуття гумору, а також завжди насолоджувалися компанією один одного... Ми з чоловіком проводили багато часу разом, тому що у нас немає роботи, яка починається о 9 ранку і закінчується о 5 вечора, як у багатьох пар. Ми або повністю працюємо, або відпочиваємо", – підкреслила голлівудська актриса.
Зірка додала, що вони з Майклом поважають особистий простір один одного, люблять веселитися і багато сміятися. Відзначимо, що красуня Кетрін Зета-Джонс вийшла заміж за актора Майкла Дугласа в листопаді 2000 році. У подружжя є двоє дітей: син Ділан і дочка Керіс. Пара разом пройшла через багато труднощів і навіть була на межі розлучення, але закоханим вдалося все подолати і зберегти свої стосунки і шлюб.
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