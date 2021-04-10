Жінки розповіли, чому відмовляють чоловікам у сексі: шокуюче опитування

Іноді буває так, що жінки відмовляються від заняття сексом. Особливо, якщо ви щось робите неправильно. До вашої уваги перелік "але", які можуть стати причиною, чому представниця прекрасної половини людства не захоче кохатися з вами.

На жаль, відмова від сексу – не щось унікальне, пише Maxim. І з цим стикався бодай раз у житті кожен чоловік. Тож ми рекомендуємо взяти на озброєння основні причини цього, щоб не повторювати їх. Краще, звичайно ж, вчитися на чужих помилках.

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В опитуванні брали участь 789 жінок, котрі регулярно займаються сексом. І його результати пролили світло на причини відмови від інтиму. Ну що ж, готові почути, чому сексу може не бути?

53% опитаних регулярно відмовляють в сексі своєму партнерові.

33% опитаних заявили, що відмовляють у сексі через фізичну втому та погане самопочуття.

7% зізналися, що н а їх лібідо негативно впливають проблеми на роботі.

24% повідомили, що і фізична втома, і проблеми на роботі не дозволяють їм розслабитися і зайнятися сексом.

не дозволяють їм розслабитися і зайнятися сексом. 36% відмовилися назвати причину, через яку відмовляють чоловікові.

Цікавий факт: чим молодша жінка, тим частіше вона відмовляє партнеру в сексі саме через фізичну втому.



Втома на роботі або стрес можуть стати причиною відмови / Фото Unsplash

Під час опитування з'ясувалося і лякаючі факти. Так, 3% жінок регулярно використовують секс як спосіб маніпулювання чоловіком. 27% опитаних вдаються до цього способу маніпуляції час від часу. На щастя, 60% опитаних ніколи не використовували секс як спосіб тиску на партнера.

60% жінок, які перебувають у тривалих (5 і більше років) стосунках, зізналися, що у них і їх партнера різні сексуальні апетити. Також опитані жінки дали кілька порад, як все-таки переконати партнерку, яка заявила, що не хоче займатися сексом.

33% запевняють, що допоможуть "ненав'язливі ласки".

24% вважають, що не завадить "відверта тривала розмова".

23% рекомендують зробити партнерці розслабляючий масаж.

9% радять "просто почекати".

Ми переконані, що отримані знання дозволять регулярніше займатися сексом. А якщо ваша партнерка назве одну з причин, то ваша задача – зробити все можливе для того, щоб жоден сторонній чинник не завадив вашому щасливому інтимному життю.

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