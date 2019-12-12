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Що сказати людині, щоб вона точно усміхнулася
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Іноді з різних причин ми хочемо, щоб наш співрозмовник усміхнувся. Тримайте декілька корисних порад, що можна сказати людині, щоб вона усміхнулася.
Відкрийте "ворота" відчуття значущості людини, зробивши комплімент її усмішці. Наприклад, ви говорите: "У тебе така чарівна і красива усмішка! Чому ти так рідко усміхаєшся! Усміхнись!".
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Часто не менш ефективним буде просто сказати будь-який комплімент. Щоб ваш комплімент щиро зайшов у голову співрозмовника його слід обґрунтувати. Поясніть ваш комплімент, щоб у людини не склалося підозріле або неприємне враження, що ви сказали щось хороше з ввічливості або щоб щось попросити.
По-третє, як то кажуть, "гумор – наше все". Жарти класно сприяють усмішкам і гарному настрою. Головне, пам'ятати ключові правила позитивного жарту. Не жартуйте зі співрозмовника, не жартуйте вульгарно і не жартуйте так, щоб інші подумали, що у вас немає почуття гумору.
Щастя вам і гарного настрою!
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