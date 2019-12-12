Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Папік День Святого Миколая

Що сказати людині, щоб вона точно усміхнулася

  • 36
Гарний настрій - фото 1
Гарний настрій / premierorthodental

Іноді з різних причин ми хочемо, щоб наш співрозмовник усміхнувся. Тримайте декілька корисних порад, що можна сказати людині, щоб вона усміхнулася.

Відкрийте "ворота" відчуття значущості людини, зробивши комплімент її усмішці. Наприклад, ви говорите: "У тебе така чарівна і красива усмішка! Чому ти так рідко усміхаєшся! Усміхнись!".

І ще: 7 кроків, які допоможуть позбутися шкідливих звичок

Часто не менш ефективним буде просто сказати будь-який комплімент. Щоб ваш комплімент щиро зайшов у голову співрозмовника його слід обґрунтувати. Поясніть ваш комплімент, щоб у людини не склалося підозріле або неприємне враження, що ви сказали щось хороше з ввічливості або щоб щось попросити.

По-третє, як то кажуть, "гумор – наше все". Жарти класно сприяють усмішкам і гарному настрою. Головне, пам'ятати ключові правила позитивного жарту. Не жартуйте зі співрозмовника, не жартуйте вульгарно і не жартуйте так, щоб інші подумали, що у вас немає почуття гумору.

Щастя вам і гарного настрою!

Читайте також: Цей тип чоловіків максимально приваблює жінок

Джерело: bewoman
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Впізнай музичні треки за кадром з кліпу
  • 10 грудня, 12:00
  • 594
Незабутній Новий рік 2020: чому варто поїхати у Карпати
  • Вчора, 13:57
  • 1290
Зоряні війни: як змінилися актори культового фільму
  • 09 грудня, 17:51
  • 1040
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Суспільство