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Що роблять порноактриси після закінчення кар'єри (18+)

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Порноактриси на пенсії - фото 1
Порноактриси на пенсії

Не всі акторки фільмів для дорослих працюють у ХХХ-бізнесі до старості. Багато хто йде з індустрії у розпал кар'єри. Дізнайтеся, чим вони займаються на "пенсії".

Багатьох цікавить, що ж відбувається з актрисами порнофільмів, коли вони йдуть на пенсію. Деякі змогли досягти успіху в інших сферах, поза індустрією порнографії.

І ще: Як виглядають порноактриси в кіно та у звичайному житті (18+)

Міа Халіфа

Дівчина родом з Бейрута. Народилася в сім'ї ліванських католиків, а в дитинстві переїхала до США. В 24 роки вона вже була відома в порноіндустрії. Проте у ліванки була коротка кар'єра, хоч і дуже яскрава. Всього через 2 роки після початку роботи вона стала найпопулярнішою зіркою фільмів для дорослих онлайн. На батьківщині дівчини такий досвід засуджують, а батьки порвали з нею стосунки. Зараз Міа Халіфа веде YouTube-канал (майже 700 тисяч підписників) та регулярно пише про спорт в Twitter.

Сібель Кекіллі

Зараз німецька актриса турецького походження відома завдяки ролі Шаї в телесеріалі "Гра престолів". У минулому ж Кекіллі недовго знімалася в порнофільмах під псевдонімом Ділар, щоб забезпечити сім'ю. Коли німецький таблоїд Bild дізнався про цей факт з біографії Сібель, почалося цькування актриси. Це відбулося після нагородження фільму "Головою об стіну" на Берлінському міжнародному кінофестивалі в лютому 2004 року. Однак багато хто встав на сторону Кекіллі й відкрито засудив публікацію. На кар'єру акторки цей епізод не вплинув.

Санні Леоне

Санні народилася в Канаді в сикхській сім'ї вихідців з Індії. Насправді її звуть Каренджіт Каур Вохра. У 2003 році дівчина підписала трирічний контракт з компанією Vivid Entertainment, що займається створенням порнофільмів. У контракті прописали умову, що дівчина буде зніматися тільки в лесбійських сценах. У 2012 році Санні перемкнулася на Боллівуд. Вона вже знялася в понад 20 фільмах.

Саша Грей

Дівчина почала зніматися в порнофільмах у 18 років. За два з половиною місяці вона знялася в 33 фільмах. Їй пророкували велике майбутнє, проте у 21 рік вона покинула індустрію. Після того дівчина з'являлася в кількох фільмах та серіалах. У 2008 році зіграла головну роль у фільмі режисера Стівена Содерберга "Дівчина за викликом". Також Саша працювала моделлю, грала, співала в декількох музичних гуртах, виступала ді-джеєм. 31-річна колишня порнозірка також випустила фотокнигу "Neu Sex" та еротичний роман "The Juliette Society".

До теми: Не тільки Саша Грей: 5 найвідоміших порноактрис (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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