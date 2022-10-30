Як зробити свічку з картоплі: інструкція на випадок відключення світла

Українцям радять мати запас свічок, адже відбуваються перебої з електропостачанням. Якщо ж ви не встигли придбати свічки на випадок відсутності світла, то розповідаємо, як зробити її з підручних засобів!

Існують рослинні, парафінові та гелеві свічки, ними можна запастися на випадок відключення електроенергії. Різниця між ними здебільшого полягає в екологічності матеріалів та тривалості горіння. Також можна виготовити свічку власноруч. До прикладу, з картоплі.

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Свічка з картоплі: інструкція

Потрібні матеріали:

маленька тарілка (зі скла чи глини)

картоплина

імпровізований ґніт – мотузка з натуральної тканини, марлі, бинта чи шнурівка

олія (рафінована без запаху)

Як робити:

Налийте в тарілку орієнтовно 100 мл олії Виріжте кружальце картоплі завтовшки в 1 сантиметр і зробіть посередині отвір для ґнота І картопляне кружальце, і сам ґніт змастіть олією Протягніть ґніт через картоплю, щоб зверху виступало орієнтовно пів сантиметра Покладіть картоплину в тарілку з олією та підпаліть ґніт Орієнтовно 100 мл олії та 3-5 см ґнота горітимуть до 6 годин

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