На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Що робити, якщо весь час хочеться спати?
-
- 34
Життя сучасної людини пов'язане зі значними фізичними й емоційними навантаженнями. Часом хочеться усе кинути та просто піти спати. Що ж робити, якщо під час робочого дня вас нахабно хилить до сну?
Ділимося з вами простими порадами, які допоможуть вам збадьоритися, а також набратися сил та енергії на весь робочий день.
І ще: Як схуднути після свят: прості поради
Виспіться нарешті!
Найпростіша та найкорисніша порада. Нагадаємо, що нічний сон має бути здоровим, міцним і повноцінним. Ви повинні спати не менше 7 годин на добу. Також рекомендуємо лягати спати до 23:00, щоб ваш мозок зміг нарешті відпочити. Це дозволить не відчувати себе млявим овочем наступного дня.
Провітрюємо приміщення
Одна з причин сонливого стану – це брак кисню. Свіже повітря завжди допомагає позбутися сонливості та відчути себе бадьоріше. Достатньо відчинити вікно та впустити свіже повітря в приміщення. А якщо ще є час на невелику прогулянку на свіжому повітрі, то це ще краще.
Розслабтеся
Якщо ви дуже добре відпочили, але все одно вас хилить до сну, справа може бути в фізичній і психологічній перевтомі, які накопичилися за довгий час. Затяжний стрес може привести до втоми і втрати сну. А бажання поспати – це захисна реакція організму. В цьому випадку медики наполегливо рекомендують правильно чергувати роботу та відпочинок. Намагайтеся не перевтомлюватися, уникати стресів і побільше бувати на свіжому повітрі.
Навчіться відволікатися
Нудьга, як правило, викликає сонливість. Якщо вас під час робочого дня долає сон, треба просто встати, розім'ятися і розвіятися. Наприклад, пройтися до найближчого скверу, подихати свіжим повітрям. Якщо у вас монотонна робота, то її необхідно чергувати з невеликими перервами. Ще часто нас хилить до сну, якщо ми читаємо нудну книгу, дивимося нецікавий фільм. Тут допоможе зміна діяльності.
Вмикаємо світло
Як правило, сонливість приходить зі скороченням світлового дня. Денне сонячне світло при потраплянні на сітківку ока регулює вироблення мелатоніну. Простіше кажучи, виставляє наш біологічний годинник. Тому, щоб відчувати себе бадьоріше, треба відкрити штори або жалюзі. А якщо за вікном вже темно, варто ввімкнути світло.
Тамуйте голод
Допоможе розвіяти сон і принесе бадьорість здоровий і правильний перекус. Фахівцями доведено, що всілякі спеції (імбир, куркума, перець), а також складні вуглеводи значно більше підвищують активність людини, ніж важка та жирна їжа. Для цього чудово підійдуть: яблука, чорний шоколад, імбир, зелена квасоля, кабачки, гречана каша, вівсянка.
Правильне харчування
Харчуйтеся регулярно, бажано в один і той же час. Надмірно не захоплюйтеся шкідливими продуктами. Однак навіть корисними переїдати теж не варто. Постарайтеся дотримуватися балансу в харчуванні. Забезпечте свій раціон білками, корисними жирами і складними вуглеводами. Регулярно вживайте сезонні фрукти і овочі. Пийте необхідну кількість води.
Поспіть трішки
Медиками доведено, що короткочасний денний сон здатний підвищити активність та працездатність. Аналітики університету з Джорджтауна довели, що під час денного відпочинку ліва півкуля мозку, яка відповідає за пам'ять і логічне мислення, поводиться менш активно, адже вона відновлюється. Ось чому після денного сну організм активізується. Людина стає бадьорішою та добре засвоює необхідну інформацію.
Короткочасний сон може бути кориснішим за тривалий. На думку фахівців, досить подрімати 20-25 хвилин, і ви будете відчувати себе значно активніше. Також медики заявляють, що дуже важливо не дрімати ввечері. Це може викликати безсоння вночі. Річ у тім, що у темну пору доби у людини виробляється мелатонін. Це речовина, яка відповідає за міцний і глибокий сон. А коли ви спите після заходу сонця, то в організмі відбувається збій у виробленні цієї речовини. В результаті – безсоння і головний біль вранці.
Освіжіться холодною водою
Стрес, який отримує організм від холодної води, допомагає на деякий час підбадьоритися. Щоб зняти втому, вмийтеся, вимий руки. А ще краще, якщо є така можливість, прийміть освіжаючий душ.
Випийте чашку кави
Фахівцями багатьох країн давно доведено, що кофеїн впливає на активність людей, сприяє появі бадьорості та підвищує працездатність. Він, потрапляючи в кров, виступає як замінник аденозину, речовини, що знижує втому.
Однак, якщо при дотриманні всіх цих порад вас все одно тягне до сну, необхідно звернутися до лікаря. Адже постійна сонливість може бути ознакою захворювань.
Читайте також: ТОП-5 продуктів, які допоможуть розслабитися
-
12:44CES 2019: Gillette показала станок для гоління з підігрівом
-
12:29Кім Кардашян розкритикували за нові фото
-
12:14Представлено смартфон Redmi Note 7 від Xiaomi
-
12:005 затишних книг, які зігріють вас взимку
-
11:55Від дощів до морозів: погода в Україні 11 січня
-
Українські новорічні пісні для ваших ідеальних зимових свят
-
11:42Ryanair підняв плату за багаж
-
11:28Вражаючі фото Азії з висоти пташиного польоту від Алі Олфата
-
11:13Що робити, якщо весь час хочеться спати?
-
10:56Рятувальники попередили українців про негоду
-
10:43ТОП-5 продуктів, які допоможуть розслабитися
-
10:27Як виглядає Емілі Ратажковскі вранці: фотофакт
-
10:13Названо 10 європейських міст, які варто відвідати у 2019 році
-
09:54Як не захворіти на грип: прості поради медиків
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
09:43З'явилися перші фото, зроблені на камеру смартфона Honor View 20
-
09:31Нацвідбір на Євробачення 2019: оголошені учасники конкурсу
-
09:15Як схуднути після свят: прості поради
-
08:54Французи придумали, як зробити причіп невидимим
-
08:36Вуличні фото Джейсона Дабса, які змушують затримати погляд
-
08:18У мережі з'явилися перші зображення Nokia 8.1 Plus
-
07:52Китайці випустили новий потужний позашляховик
-
07:33Фахівці назвали продукти, які не підходять для сніданку
-
07:15Прогноз погоди 10 січня в Україні
- 09 січня
-
22:46Чи дійсно глінтвейн корисний для здоров'я
-
12:005 затишних книг, які зігріють вас взимку
-
09:31Нацвідбір на Євробачення 2019: оголошені учасники конкурсу
-
07:33Фахівці назвали продукти, які не підходять для сніданку
- 09 січня
-
20:00Лесь Подерев'янський відверто висловився про Зеленського: відеофакт
-
17:30Як зараз виглядає і чим займається Кучерявка Сью: фото і відео
-
15:39Як живе Кейт Міддлтон: дивні та корисні звички герцогині Кембриджської
-
12:33Роман Зозуля врятував одноклубника під час матчу: фотофакт
-
11:00Як повернутися в робочий режим після свят: дієві поради
-
07:15Привітання з Днем ангела Степана: побажання і картинки на іменини
- 08 січня
-
21:35Собаки-роботи на безпілотному електромобілі: якою буде доставка майбутнього
-
18:56Сергій Притула показав, як відсвяткував Різдво: веселе відео
-
14:27Рятувальники оголосили важливе попередження для українців
-
12:14Як користуватися смартфоном на морозі, щоб не нашкодити ні собі, ні гаджету
-
10:29Христос ся рождає чи народився: як правильно вітатися на Різдво
- 07 січня
-
21:29У мережі опубліковані фото інтер'єру нового розкішного крос-купе WEY VV7 GT
-
16:28Науковці назвали смаколик, який відмінно впливає на чоловічу силу
-
13:29Учені назвали корисні солодощі
-
08:17Привітання з Різдвом 2019 в прозі: побажання своїми словами
- 06 січня
-
19:34Популярна музика: плейлист нових пісень січня
-
17:25Дівчина тижня: модель Келлі Брук, яка є володаркою найідеальнішого тіла у світі
-
13:28Привітання з Святою вечерею: найкращі побажання на Святвечір 2019
-
11:55Що не можна робити на Святвечір 2019: головні заборони 6 січня
-
10:27Кутя на Різдво: оригінальні рецепти куті, які вас здивують
- 05 січня
-
21:26Учасники ВІП Тернопіль роздяглися для своїх прихильниць: огляд Instagram тижня
-
18:52Ведучий Орла і Решки зважився на небезпечний трюк: відеофакт