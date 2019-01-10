Що робити, якщо весь час хочеться спати?

Життя сучасної людини пов'язане зі значними фізичними й емоційними навантаженнями. Часом хочеться усе кинути та просто піти спати. Що ж робити, якщо під час робочого дня вас нахабно хилить до сну?

Ділимося з вами простими порадами, які допоможуть вам збадьоритися, а також набратися сил та енергії на весь робочий день.

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Виспіться нарешті!

Найпростіша та найкорисніша порада. Нагадаємо, що нічний сон має бути здоровим, міцним і повноцінним. Ви повинні спати не менше 7 годин на добу. Також рекомендуємо лягати спати до 23:00, щоб ваш мозок зміг нарешті відпочити. Це дозволить не відчувати себе млявим овочем наступного дня.

Не забувайте, що спати потрібно по 8 годин на добу / The Sun

Провітрюємо приміщення

Одна з причин сонливого стану – це брак кисню. Свіже повітря завжди допомагає позбутися сонливості та відчути себе бадьоріше. Достатньо відчинити вікно та впустити свіже повітря в приміщення. А якщо ще є час на невелику прогулянку на свіжому повітрі, то це ще краще.

Розслабтеся

Якщо ви дуже добре відпочили, але все одно вас хилить до сну, справа може бути в фізичній і психологічній перевтомі, які накопичилися за довгий час. Затяжний стрес може привести до втоми і втрати сну. А бажання поспати – це захисна реакція організму. В цьому випадку медики наполегливо рекомендують правильно чергувати роботу та відпочинок. Намагайтеся не перевтомлюватися, уникати стресів і побільше бувати на свіжому повітрі.

Навчіться відволікатися

Нудьга, як правило, викликає сонливість. Якщо вас під час робочого дня долає сон, треба просто встати, розім'ятися і розвіятися. Наприклад, пройтися до найближчого скверу, подихати свіжим повітрям. Якщо у вас монотонна робота, то її необхідно чергувати з невеликими перервами. Ще часто нас хилить до сну, якщо ми читаємо нудну книгу, дивимося нецікавий фільм. Тут допоможе зміна діяльності.

Спробуйте відволіктись / Outbounders TV

Вмикаємо світло

Як правило, сонливість приходить зі скороченням світлового дня. Денне сонячне світло при потраплянні на сітківку ока регулює вироблення мелатоніну. Простіше кажучи, виставляє наш біологічний годинник. Тому, щоб відчувати себе бадьоріше, треба відкрити штори або жалюзі. А якщо за вікном вже темно, варто ввімкнути світло.

Тамуйте голод

Допоможе розвіяти сон і принесе бадьорість здоровий і правильний перекус. Фахівцями доведено, що всілякі спеції (імбир, куркума, перець), а також складні вуглеводи значно більше підвищують активність людини, ніж важка та жирна їжа. Для цього чудово підійдуть: яблука, чорний шоколад, імбир, зелена квасоля, кабачки, гречана каша, вівсянка.

Не забувайте про перекуси / Rusbase

Правильне харчування

Харчуйтеся регулярно, бажано в один і той же час. Надмірно не захоплюйтеся шкідливими продуктами. Однак навіть корисними переїдати теж не варто. Постарайтеся дотримуватися балансу в харчуванні. Забезпечте свій раціон білками, корисними жирами і складними вуглеводами. Регулярно вживайте сезонні фрукти і овочі. Пийте необхідну кількість води.

Поспіть трішки

Медиками доведено, що короткочасний денний сон здатний підвищити активність та працездатність. Аналітики університету з Джорджтауна довели, що під час денного відпочинку ліва півкуля мозку, яка відповідає за пам'ять і логічне мислення, поводиться менш активно, адже вона відновлюється. Ось чому після денного сну організм активізується. Людина стає бадьорішою та добре засвоює необхідну інформацію.

Спробуйте поспати в обід / The Atlantic

Короткочасний сон може бути кориснішим за тривалий. На думку фахівців, досить подрімати 20-25 хвилин, і ви будете відчувати себе значно активніше. Також медики заявляють, що дуже важливо не дрімати ввечері. Це може викликати безсоння вночі. Річ у тім, що у темну пору доби у людини виробляється мелатонін. Це речовина, яка відповідає за міцний і глибокий сон. А коли ви спите після заходу сонця, то в організмі відбувається збій у виробленні цієї речовини. В результаті – безсоння і головний біль вранці.

Освіжіться холодною водою

Стрес, який отримує організм від холодної води, допомагає на деякий час підбадьоритися. Щоб зняти втому, вмийтеся, вимий руки. А ще краще, якщо є така можливість, прийміть освіжаючий душ.

Випийте чашку кави

Фахівцями багатьох країн давно доведено, що кофеїн впливає на активність людей, сприяє появі бадьорості та підвищує працездатність. Він, потрапляючи в кров, виступає як замінник аденозину, речовини, що знижує втому.

Випийте чашечку кави / Microsoft

Однак, якщо при дотриманні всіх цих порад вас все одно тягне до сну, необхідно звернутися до лікаря. Адже постійна сонливість може бути ознакою захворювань.

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