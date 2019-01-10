Як схуднути після свят: прості поради

Свята святами, а повернення до звичних форм ще ніхто не скасовував. Втім, для того, щоб схуднути не потрібно сидіти на жорстких дієтах. Принаймні, так вважають експерти.

Отже, що потрібно зробити для того, щоб схуднути після свят?

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Ніякого голодування. Фахівці підкреслюють, що для схуднення після свят важливо, щоб харчування було частим і дробовим. Протягом дня має бути три повноцінні прийоми їжі та перекуси між ними.

Ніяких голодувань! / Reader's Digest

Ніякої їжі за три години до сну. Експерти наголошують на тому, що голод потрібно вчитися придушувати. Якщо дуже хочеться їсти – випийте склянку теплої води. Те, що ви хотіли з'їсти перед сном, можна спокійно спожити зранку.

Баланс вуглеводів і білків. Тим, хто прагне схуднути після свят, фахівці рекомендують розділяти вуглеводи та білки. Вуглеводні продукти слід вживати зранку, у першій половині дня. Білкові – у другій половині дня. Також не варто змішувати білки та вуглеводи в одному прийомі їжі. Стосовно перекусів, то для них ідеально підійдуть яблука, горіхи, сир, класичний йогурт.

Балансуйте вживання білків і вуглеводів / Urban Remedy

Розвантажувальні дні. Один із найкращих варіантів для того, щоб схуднути після свят – розвантажувальні дні на гречці. Фахівці дозволяють їсти несолену гречку та уникати всіляких соусів.

Пийте воду. Всім, хто хоче схуднути, необхідно ретельно підтримувати водний баланс. На добу варто випивати до 2 літрів негазованої води. Також можна пити зелений чай без цукру. Крім того, за півгодини до сніданку варто випити склянку води.

Підтримуйте водний баланс / Tonja's Gatherings

Відмова від шкідливої їжі. Для того, щоб схуднути після свят, спробуйте повністю відмовитися від шкідливої їжі – всього смаженого та жирного, будь-якого фастфуду, ковбасних виробів, а також соусів. Не варто забути й про обмеження у споживанні солодкого та борошняного.

Харчуємося за графіком. Фахівці рекомендують дотримуватися такого графіку: сніданок – до 11:00, обід – о 14:00, а вечеря – о 18:00.

Харчуйтесь за графіком / Cooking Light

На вечерю їмо суп. Експерти наголошують, що суп – ідеальний варіант вечері для тих, хто слідкує за своєю вагою. Тим більше, що варіантів супів існує безліч, і раціон можна зробити різноманітним. Рекомендується готувати супи з різними видами капусти.

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