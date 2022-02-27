Що прямо зараз може зробити кожен українець

Що можна зробити не військовим українцям у воєнний час

Під час воєнного стану в Україні кожен громадянин може допомогти нашій армії не лише фінансово. Для цього зібрали найважливіші поради від СБУ для боротьби з російським агресором.

Сьогодні дуже важливо максимально підтримувати ЗСУ та працювати разом для того, щоб дати відсіч окупантами. Для цього у телеграм-каналі Психологічна підтримка зібрали ключові поради від ЗСУ.

І ще: Як підтримати українську армію та біженців: перевірені ресурси

Що може зробити кожен українець у воєнний період:

Повідомляйте через офіційний чат-бот у Telegram @stop_russian_war_bot про російські війська, техніку та ворожі ДРГ. Але: не поширюйте інформацію про пересування українських військ"

про російські війська, техніку та ворожі ДРГ. не поширюйте інформацію про пересування українських військ" Беріть участь у затриманні ворожих диверсантів та коректувальників

Знищуйте мітки ворожих ДРГ усюди, де їх виявили

Демонтуйте дорожні знаки із вказівниками напрямків руху, щоб ворогу було складніше орієнтуватися на місцевості

В координації з військовими та представниками територіальної оборони облаштовуйте завали та барикади на важливих дорогах

Готуйте "коктейлі Молотова" за інструкціями, які оприлюднені на перевірених українських ресурсах

Здавайте кров на потреби поранених та допомагайте лікарям

Дотримуйтесь інформаційної гігієни, читайте та поширюйте новини лише з офіційних джерел

Зараз від дій кожного з нас залежить доля України! Ми обов’язково переможемо!

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