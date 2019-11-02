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Що про ваш характер розповість ваш улюблений чай
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Наші вподобання можуть розповісти багато про наш характер. Це стосується, у першу чергу, харчових і побутових звичок. Те, що ми їмо і п'ємо, може нас схарактеризувати, як з позитивної, так і з негативної сторони. Що ж про вас скаже улюблений чай – читайте далі!
Наступного разу, коли ви зручно вмоститесь у кріслі з чашкою чаю, подумайте про те, що ваш улюблений напій може багато про вас розповісти.
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Вибір чаю говорить про вашу особистість. Навіть те, в якому вигляді його вам подобається пити – холодний, теплий, гарячий; з великою кількістю цукру або взагалі без цукру, всі ці нюанси розкажуть про вас багато.
Чорний чай
Якщо ви любите чорний чай, то це свідчить про те, що ви дуже проста та надійна людина, на яку завжди можна покластися. Оточуючим ви можете здаватися надто прямолінійними, але чесність – це завжди найкраща політика.
Крім того, ви ніколи нікого не засуджуєте. Ви не вимоглива або претензійна людина: ви приймаєте людей такими, якими вони є. І це, мабуть, одна з ваших найкращих якостей, які характеризують вашу натуру.
А ще вам не подобається неточність, запізнення і відсутність пунктуальності. Можливо, тому ви любите міцний, чистий чай без домішок. Адже він так точно відображає вашу натуру.
Чай з молоком
Якщо ви любите цей напій, напевно ви добре організована та пунктуальна людина. Ви справжній традиціоналіст і дитина в одній особі, але точно знаєте, чого хочете від життя. Сумніви і вагання це не про вас. Ви молоді душею та легкі на підйом.
Ви ніколи не відкладаєте справи на потім, а намагаєтеся завжди все робити вчасно. Ви також дуже віддані своїй сім'ї і друзям; навколо вас тепла аура, яка змушує людей почуватися комфортно. Саме тому до вас тягнуться.
Чорний чай з лимоном
А ось любителя чорного чаю з лимоном характеризує деяка грайливість у характері. Як правило, такий чай вибирають ті, хто любить фліртувати, веселитися та жити на повну. Але це люди вірні, чисті та непідкупні. На них сміливо можна покластися навіть у найскладнішій ситуації.
А ще любителі чаю з лимоном обожнюють подорожувати. Їм подобається відкривати нові та незвідані місця. Подорожують вони, як правило, наодинці. Але якщо поруч буде кохана людина, вони також не відмовляться відправитися в цікаве місце і розділити приємні емоції разом.
Зелений чай
Якщо ваш улюблений напій – зелений чай, швидше за все, ви – шанувальник здорового способу життя і ретельно стежите за своїм здоров'ям. Бути сильним і активним – це, ймовірно, те, до чого ви прагнете, у першу чергу.
Вам подобається бути в формі, хороша форма стимулює вас рухатися далі. Ви знаєте, як важливо вести здоровий спосіб життя, і хочете завжди бути в формі. Швидше за все, у 90 відсотках випадків ви їсте винятково корисну їжу, п'єте мінеральну моду та віддаєте перевагу рожевій Гімалайській солі замість звичайної харчової.
М'ятний чай
А ось м'ятний чай обожнюють пити креативні та творчі персони. Складний аромат м'ятного чаю відображає ваш задум і індивідуальність. Вас не приваблює те, що приваблює більшість людей. Ви мислите нестандартно і креативно.
Ви також, ймовірно, любитель гарного кіно і справжній книжковий хробак. Ви не любите тривалі нічні прогулянки, тому віддаєте перевагу відпочинку під пледом разом з книгою і чашкою чаю.
Трав'яний чай
Ви дбаєте про своє здоров'я і маєте просунутий погляд на життя. Крім того, ви збалансована і гармонійна особистість. А величезний вибір фруктових смаків відображає вашу тягу до різноманітності. Про таких, як ви, кажуть: людина з примхами. Але ці примхи такі милі, що оточуючі люди починають до вас тягнутися.
А який чай любите саме ви? Пишіть у коментарях ;)
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