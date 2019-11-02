Люди з цією рисою характеру досягають більшого успіху, ніж інші

У нарцисизму є свої плюси

Дослідники Королівського університету в Белфасті виявили, що люди, котрі страждають нарцисичним розладом, хоча і дратують оточуючих, але водночас вони менш схильні до депресії та частіше досягають успіху.

Психолог Костас Папагеоргіу, один з авторів дослідження, зазначає, що досягати успіху нарцисам допомагає саме їхня самозакоханість: високу зарозумілість вони використовують в ролі "щита".

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Команда Папагеоргіу дійшла до висновку, що завдяки такій стійкості люди, схильні до нарцисизму, легше переживають розчарування та частіше домагаються бажаного в кар'єрі й особистому житті.

Свої висновки група вчених підкріпила спостереженнями за групою з трьохсот школярів. Виявилося, що підлітки-нарциси отримували на іспитах вищі оцінки – навіть попри те, що їх рівень знань міг бути нижчим, ніж в однокласників.

Нарциси, як правило, досягають більшого успіху

Учені відзначили, що нарциси часто відрізняються рішучістю, стійкістю, а також тягою до домінування. Папагеоргіу також зазначив їхнє вміння зачаровувати: "Якщо ви витрачаєте чимало сил і часу, намагаючись переконати оточуючих у своїй унікальності, в їхніх очах ви дійсно станете привабливою людиною".

Попри негативне ставлення суспільства до нарцисизму, психолог пропонує не вважати його однозначно поганим або хорошим: "Такі риси слід розглядати як продукт еволюції, який може бути корисний або шкідливий – у залежності від контексту".

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