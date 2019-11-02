На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Науковці назвали три умови щасливих вільних стосунків
-
- 17
Попри те, що наша культура в основному підтримує моногамні стосунки, деякі пари все ж практикує вільні. Психологи вирішили взятися за цю тему, визначивши умови, які дозволять бути щасливими у вільних стосунках.
Автори дослідження відзначають, що вони не прагнули дійти до якихось значущих висновків з приводу вільних стосунків, але хотіли виявити умови, які можуть зробити їх оптимальними, а також ті умови, які можуть їм нашкодити.
І ще: Топ чоловічих недоліків, які подобаються жінкам
Ці умови пов'язані зі взаємною згодою, комфортом від перебування у таких стосунках і, найголовніше, попередньою домовленістю про секс (а не просто флірт) з іншими людьми.
Посилаючись на попередні дослідження, вчені стверджують, що саме ці аспекти і їх однозначне трактування для кожної людини в парі матимуть вирішальне значення в підтримці нормальних вільних стосунків.
Цікаво, що комунікаційний аспект – вміння говорити про гострі кути у стосунках, які вас особливо хвилюють – важливий і для моногамних пар. Але для вільних стосунків перераховані позиції з акцентом на сексуальну складову ще важливіші.
Щоб зробити висновок, команда проаналізувала відповіді, отримані від 1658 добровольців. Результати показали, що моногамні та немоногамних пари з однаковою позицією у стосунках почуваються краще, ніж немоногамні пари в частково відкритих або односторонньо відкритих (коли тільки один з партнерів зустрічається з іншими) стосунках.
Резюмуючи, незалежно від типу стосунків, без взаємної згоди, комфорту і спілкування, секс на стороні буде сприйматися лише як зрада.
Читайте також: Секс на першому побаченні – міф: дослідження науковців
-
20:24Зі швидкістю слимака: Pixel 4 XL працює значно повільніше, ніж iPhone 11 Pro Max
-
19:52Науковці назвали три умови щасливих вільних стосунків
-
19:225 речей, які обов'язково потрібно зробити в барі
-
18:51Власники Apple Card зможуть максимально вигідно купити новий iPhone
-
18:26Люди з цією рисою характеру досягають більшого успіху, ніж інші
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:00Гороскоп на 3 листопада 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:47Tesla Model S стала потужнішою, аби обійти Porsche Taycan
-
17:24Леонардо Ді Капріо розповів, кого вважає лідером нашого часу
-
16:57Зірка серіалу Друзі самостійно підстригла собі гривку: те ще видовище
-
16:34Тілль Ліндеманн на ланцюгу в новому кліпі Lindemann – Knebel (18+)
-
16:13Як завантажити додаток, який "знає" всі паролі Wi-Fi в аеропортах світу
-
15:55Леся Нікітюк показала найстрашніший костюм дівчини на Хеловін
-
15:32Британська прибиральниця через свою неуважність двічі зірвала джекпот
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:18Від ренесансу до сьогодні: як змінювався інтер'єр вітальні за 600 років
-
14:53Кросовери BMW M-серії отримають гібридні установки
-
14:35Мисливці: дивіться тизер нового серіалу з Аль Пачіно
-
14:14HUAWEI Mate 30 5G побив рекорд на старті продажів
-
13:52Ілон Маск попрощався з Twitter, і ось чому
-
13:25Джуманджі: Наступний рівень: з'явився новий трейлер фільму
-
13:00Пози для осінньої фотосесії: ідеї, як зробити гарне фото для Instagram
-
12:50І смачно, і надто: у Таїланді пропонують гроші за гігантський бургер
-
12:27Зваблива Міс Всесвіт 2012 розбурхала мережу пікантними фото
-
11:51Скупа матуся на Хеловін розізлила мережу: відео
-
19:225 речей, які обов'язково потрібно зробити в барі
-
16:13Як завантажити додаток, який "знає" всі паролі Wi-Fi в аеропортах світу
-
13:00Пози для осінньої фотосесії: ідеї, як зробити гарне фото для Instagram
-
10:00Швидкий лайфхак для водіїв: як перевірити якість бензину без приладів
-
08:1310 корисних і необхідних лайфхаків при застуді
- 01 листопада
-
22:23Секс на першому побаченні – міф: дослідження науковців
-
19:45Ukraïner. The Movie: дивіться онлайн надихаючий фільм про Україну
-
18:00Найкращі прем'єри жовтня: нові українські пісні, які варті вашої уваги
-
14:27До уваги водіїв: з якої причини поліція може зупинити ваше авто
-
12:00ТЕСТ: Вгадай знаменитого письменника за обкладинкою його книги
-
11:16Гороскоп на листопад 2019: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
10:157 дієвих порад для водіїв: як не заснути за кермом
-
07:16Погода в Україні 1 листопада: потепління близько
- 31 жовтня
-
22:55Найкращі пози в сексі, які принесуть користь офісним працівникам
-
20:15Афіни, які зникають: чому грецьку столицю слід відвідати якомога скоріше
-
17:45Плейлист нових пісень для осіннього вечора: ідеальна музика для настрою
-
16:007 порад для водіїв: як визначити биту машину
-
14:31Нові фільми листопада 2019: найкрутіші кінопрем'єри місяця
-
13:50Названо ТОП 100 найбагатших українців: повний рейтинг
-
12:10PornHub назвав найпопулярніших героїв відео, яких шукають на Хеловін
-
10:15ТЕСТ: Вгадай фільм з Арнольдом Шварценеггером за кадром
-
07:15Погода в Україні 31 жовтня: не забудьте про шапку і шарф
- 30 жовтня
-
22:24Будьте обережними: на Android з'явився вірус, який неможливо видалити
-
19:25Маленький Дубай посеред Аджарії: вагомі причини побачити Батумі на власні очі
-
17:00В Україні побудуть 4 платні траси: де з'являться нові дороги