Науковці назвали три умови щасливих вільних стосунків

Попри те, що наша культура в основному підтримує моногамні стосунки, деякі пари все ж практикує вільні. Психологи вирішили взятися за цю тему, визначивши умови, які дозволять бути щасливими у вільних стосунках.

Автори дослідження відзначають, що вони не прагнули дійти до якихось значущих висновків з приводу вільних стосунків, але хотіли виявити умови, які можуть зробити їх оптимальними, а також ті умови, які можуть їм нашкодити.

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Ці умови пов'язані зі взаємною згодою, комфортом від перебування у таких стосунках і, найголовніше, попередньою домовленістю про секс (а не просто флірт) з іншими людьми.

Посилаючись на попередні дослідження, вчені стверджують, що саме ці аспекти і їх однозначне трактування для кожної людини в парі матимуть вирішальне значення в підтримці нормальних вільних стосунків.

Цікаво, що комунікаційний аспект – вміння говорити про гострі кути у стосунках, які вас особливо хвилюють – важливий і для моногамних пар. Але для вільних стосунків перераховані позиції з акцентом на сексуальну складову ще важливіші.

Головне – називати речі своїми іменами

Щоб зробити висновок, команда проаналізувала відповіді, отримані від 1658 добровольців. Результати показали, що моногамні та немоногамних пари з однаковою позицією у стосунках почуваються краще, ніж немоногамні пари в частково відкритих або односторонньо відкритих (коли тільки один з партнерів зустрічається з іншими) стосунках.

Резюмуючи, незалежно від типу стосунків, без взаємної згоди, комфорту і спілкування, секс на стороні буде сприйматися лише як зрада.

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