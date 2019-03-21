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Що приготувати з сочевиці: 9 легких рецептів

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Страви з сочевиці - фото 1
Страви з сочевиці

Сочевиця поживна, ситна, смачна і з неї можна зробити багато страв. Вона фаворит серед бобових, який завжди потрібен бути на кухні. Дізнайтеся, що можна приготувати з цього продукту.

Зазвичай використовують зелену й червону сочевицю, хоча є набагато більше видів. Зелену потрібно замочувати на ніч, а червону просто ретельно промити перед приготуванням.

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Рецепти з зеленої сочевиці:

  1. Тістечко "картопля" з сочевиці – ідеальний білковий десерт. Перебийте в блендері відварену сочевицю з горіхами, фініковим сиропом і какао, сформуйте тістечка і поставте в холодильник на пару годин.
  2. Просто змішайте зі свіжим овочевим салатом. Так виходить повноцінна ситна страва, а не легкий перекус.
  3. Паста Болоньєзе. Обсмажте цибулю, моркву, томати, часник і улюблені спеції, додайте відварену сочевицю, тушкуйте разом з овочами.
  4. Паштет. Намазка для перекусу: перемішайте в блендері до однорідної консистенції сочевицю і тушковану моркву, додайте трішки олії, сіль і ароматні трави, зберігайте в холодильнику.
  5. Сочевиця можна бути ідеальним "фаршем". Змішайте з овочами або зеленню. Нею можна начинити перці або баклажани й запекти в духовці.
Суп з сочевиці - фото 315819
Суп з сочевиці

Рецепти з червоної сочевиці:

  1. Ідеально поєднується з ламінарією. Якщо зовсім немає часу на приготування, а хочеться з'їсти щось корисне, змішайте відварену сочевицю з водоростями.
  2. Це незамінний інгредієнт для густих ситних супів. Смачний рецепт: відваріть картоплю, додайте моркву, болгарський перець, цибулю, сочевицю. Після приготування всіх інгредієнтів додайте м'якуш помідора і в'ялені томати.
  3. Основа для котлет. Червону сочевицю розімніть виделкою, додайте тертий кабачок, пару ложок борошна, спеції, сформуйте котлети й обсмажте з двох сторін.
  4. Начинка для пиріжків або млинців. Змішайте сочевицю з грибами, цибулею і зеленню, ретельно перемішайте.
Котлети з сочевиці - фото 315820
Котлети з сочевиці

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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