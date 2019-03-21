Що приготувати з сочевиці: 9 легких рецептів

Сочевиця поживна, ситна, смачна і з неї можна зробити багато страв. Вона фаворит серед бобових, який завжди потрібен бути на кухні. Дізнайтеся, що можна приготувати з цього продукту.

Зазвичай використовують зелену й червону сочевицю, хоча є набагато більше видів. Зелену потрібно замочувати на ніч, а червону просто ретельно промити перед приготуванням.

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Рецепти з зеленої сочевиці:

Тістечко "картопля" з сочевиці – ідеальний білковий десерт. Перебийте в блендері відварену сочевицю з горіхами, фініковим сиропом і какао, сформуйте тістечка і поставте в холодильник на пару годин. Просто змішайте зі свіжим овочевим салатом. Так виходить повноцінна ситна страва, а не легкий перекус. Паста Болоньєзе. Обсмажте цибулю, моркву, томати, часник і улюблені спеції, додайте відварену сочевицю, тушкуйте разом з овочами. Паштет. Намазка для перекусу: перемішайте в блендері до однорідної консистенції сочевицю і тушковану моркву, додайте трішки олії, сіль і ароматні трави, зберігайте в холодильнику. Сочевиця можна бути ідеальним "фаршем". Змішайте з овочами або зеленню. Нею можна начинити перці або баклажани й запекти в духовці.

Суп з сочевиці

Рецепти з червоної сочевиці:

Ідеально поєднується з ламінарією. Якщо зовсім немає часу на приготування, а хочеться з'їсти щось корисне, змішайте відварену сочевицю з водоростями. Це незамінний інгредієнт для густих ситних супів. Смачний рецепт: відваріть картоплю, додайте моркву, болгарський перець, цибулю, сочевицю. Після приготування всіх інгредієнтів додайте м'якуш помідора і в'ялені томати. Основа для котлет. Червону сочевицю розімніть виделкою, додайте тертий кабачок, пару ложок борошна, спеції, сформуйте котлети й обсмажте з двох сторін. Начинка для пиріжків або млинців. Змішайте сочевицю з грибами, цибулею і зеленню, ретельно перемішайте.

Котлети з сочевиці

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