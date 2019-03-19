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Капустяний пиріг: швидкий і смачний рецепт
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Якщо у вас обмаль часу на приготування їжі, а ще й бюджет не дуже великий, тоді читайте далі. Ми підготували для вас дуже швидкий та легкий рецепт пирога. Смачного!
Цей рецепт – ідеальний варіант на будь-який прийом їжі. Пиріг можна їсти, як самостійну гарячу страву на вечерю. Пиріг можна взяти з собою у подорож та їсти холодним. Нереально смакує цей пиріг, як доповнення до першої страви. Також можете змінювати та доповнювати інгредієнти так, як вам дозволяє кулінарна фантазія.
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Інгредієнти для капустяного пирога:
- Цибуля
- Капуста
- Вода або молоко
- Нутове або горохове борошно
- Розпушувач
- Сіль, перець, спеції – за смаком
Капустняний пиріг – чудова ідея для вечері
Рецепт:
- Подрібніть капусту та цибулю так, як вам найбільше подобається: кубиками, смужками тощо.
- Тушкуйте капусту з цибулею до майже готового стану.
- До борошна додайте рідину, трішки розпушувача та спецій. Важливо, щоб це було нутова або горохове борошно. Саме ці два види борошна дають бажаний результат. Пропорції мають бути такі, щоб вийшла консистенція сметани.
- Змішайте капусту с рідким тістом. Ретельно перемішайте, щоб все було рівномірно.
- Випікати у духовці 30 хвилин при 190 градусах.
До теми: Тефтелі, які можна навіть в піст: простий рецепт
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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