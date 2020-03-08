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Що приготувати на 8 березня: найкращі рецепти
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8 березня – легке і весняне свято, тому не варто готувати страви, які змусять вас провести цілий день біля плити. Що приготувати на 8 березня та як потішити себе та рідних смачненьким.
Курячі грудинки у вершках під сиром
Інгредієнти:
- Куряча грудка 1 шт.
- Часник 2 зубчики
- Томатна паста 3 ст. л.
- Лимон 1/2 шт.
- Вершки 22% 100 мл.
- Картопля 3 шт.
- Сир 100 г
- Рослинна олія 1 ст. л.
- Цибулина 1 шт.
- Сіль, перець
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Як приготувати:
Курячі грудки зрізаємо з кісточки (або просто беремо готове філе), натираємо сіллю і перцем, шпигуємо невеликими шматочками часнику. Беремо сковороду з високими бортами, в ній будемо запікати нашу страву. Змащуємо сковороду олією, викладаємо в неї грудки, навколо розподіляємо дрібно нарізану ріпчасту цибулю. Вливаємо в сковороду вершки. Потім вичавлюємо сік половини лимона. Далі додаємо до вершків трохи томатної пасти. Перемішувати не треба, просто додайте по ложці з декількох сторін. Картоплю чистимо, нарізаємо досить тонкими кружечками і викладаємо в сковороду. Солимо, перчимо вміст сковороди і ставимо її в духовку, розігріту до 200 градусів, на півгодини. Через півгодини дістаємо, посипаємо тертим сиром і ще на 15 хвилин при тій же температурі запікаємо.
Гарячі бутерброди із зеленню і сиром
Інгредієнти:
- 2 булочки по 70г або 8 скибочок батона
- 50г вершкового масла
- 15г петрушки
- 1 великий зубчик часнику
- 150г сиру або сулугуні або бринзи
Як приготувати:
Вершкове масло покласти в мисочку і довести до кімнатної температури. У петрушки обірвати листя, стебла не використовувати. Листя дуже дрібно нарубати ножем. Часник продавити через прес і змішати з петрушкою. Суміш петрушки з часником ще раз порубати ножем, щоб вони добре перемішалися. Змішати зелень з розм'яклим маслом. Булочки розрізати горизонтально навпіл, батон нарізати на скибочки. Рівномірно намазати масляну суміш на хліб, намагаючись сильніше її втиснути в хліб. Скласти скибочки хліба попарно, намазуванням всередину. Духовку розігріти до 220°C і покласти в неї кульок з фольги з бутербродами на 10 хвилин. Поки бутерброди запікаються, сир натерти на крупній тертці. Розкрити бутерброди і укласти їх змащеною стороною вгору. Рівномірно посипати сиром.
Гранатова панна котта
Інгредієнти:
- Желатин 1 ст.л.
- Гранатовий сік 400 мл
- Цукор 1 склянка
- Апельсиновий фреш 0.5
- Склянка збитих вершків
- Йогурт 1 склянка
- Цедра одного апельсина
Як приготувати:
У маленькій мисці змішати 3 ст. ложки гранатового соку і желатин. Дати суміші постояти 10 хвилин. Сік, що залишився, цукор, апельсинову цедру без білих плівок помістити у невелику каструльку. Варити на повільному вогні, помішуючи, поки не розчиниться цукор. Уварювати ще 10 хвилин до зменшення об'єму рідини. Зняти каструльку з вогню. Вийняти апельсинову цедру з каструлі, в окрему ємність перелити півсклянки сиропу для соусу. Поки сироп ще гарячий, додати до нього суміш гранатового соку з желатином, розмішати до повного розчинення желатину. Долити в сироп апельсиновий сік, додати збиті вершки, потім йогурт. Перемішати і розлити суміш по формах. Поставити форми з желе на ніч в холодильник. Перед подачею вийняти панна коту з формочок, перед цим на кілька секунд занурити в гарячу воду. Викласти десерт на тарілку, зверху полити соусом.
Салат від Тіффані
Інгредієнти:
- Куряча грудка 1 шт.
- Твердий сир 200 г
- Яйця зварені круто 5 шт.
- Зелений виноград 100 г
- Майонез 1 упаковка
- Сіль, мелений перець за смаком
- Каррі за бажанням
Як приготувати:
Відварити курячу грудку в підсоленій воді (деякі обсмажують її з додаванням каррі, справа смаку). Дрібно нарізати. Укладаємо шарами курку, тертий сир, терті яйця і знову курка, тертий сир, терті яйця. Кожен шар змастити майонезом (можна посипати невеликою кількістю подрібнених мигдальних горіхів). Останній шар, це нарізані навпіл красиві великі зелені виноградини. Вони укладаються зрізом вниз.
Чізкейк без випічки з сухофруктами
Інгредієнти:
- Сир м'який 125 г
- Цукор 100 г
- Молоко 100 мл
- Банани 2 шт.
- Яблука 1 шт.
- Вода 1 склянка
- Сухарики житні 1 стакан
- Курага ½ склянки
- Яблука в'ялені ½ склянки
- Родзинки ½ склянки
- Мед 1 ч.л.
- Желатин 1 ст.л.
- Кориця на смак
Як приготувати:
Желатин замочити у воді так, як написано на пакетику. Житні сухарі, в'ялені яблука, курагу і родзинки подрібнити за допомогою м'ясорубки або блендера. Влити рідкий мед, перемішати. Вилити і рівномірно розподілити масу на дні рознімної форми. Стінки форми повинні бути змащені олією або обгорнуті харчовою плівкою. Яблуко і банан очистити від шкірки, нарізати те й інше тонкими скибочками, викласти фрукти на корж. Набряклий желатин прогріти. Перемішати за допомогою блендера молоко, банан, сир, мелену корицю і цукровий пісок. Масу збити, влити трохи охолонувший желатин, перемішати і вилити суміш у форму. Чізкейк остудити в холодильнику до повного застигання желатину.
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