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З 8 березня: короткі СМС привітання для найрідніших жінок

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Привітання з 8 березня

Міжнародний жіночий день 8 березня – ще один привід сказати своїм найріднішим жінкам про те, як ви любите та обожнюєте їх. Зібрали для вас красиві короткі привітання з 8 березня, які можна надіслати мамі, дівчині чи подрузі в СМС.

Привітання до 8 березня потішать ваших знайомих та рідних жінок в день свята. Збережіть собі ці СМС привітання для мами, колеги, подруги чи коханої дівчини та подаруйте їм порцію гарного настрою.

Тут більше: Привітання з 8 березня для коханих жінок

Ми зібрали тільки найкращі вітання українською мовою. Зі святом, дорогі жінки!

Короткі привітанння для мами на 8 березня

У Міжнародний день жінки ви просто зобов'язані привітати найдорожчих жінок у своєму житті – мамів. Повірте, кожна мама буде рада, навіть якщо отримає тільки привітання від сина або від дочки.

***

Мамочко моя, рідна...
Ти моя опора в житті,
Мій приклад, моя нагорода,
Бути завжди з тобою поруч,
Більше нічого не треба!...
Зі святом 8 березня!

***

Я не знаю, мамо мила,
Що тобі і побажати...
Перш за все – щастя, сили,
І здоров'я всім у хаті.
Щоб жили ми всі у згоді,
Як ти завжди нас учила.
Щоби твоя усмішка гарна
Нас, як сонце, завжди гріла.

***

Мамо найдорожча,
Мамочко єдина,
Щирі побажання –
Від доні, від сина!
Квітів пахучих
Принесемо багато
У цей весняний ранок,
У велике свято!

***

Весняний день запах квітами,
8 Березня – свято дам.
І я поспішаю тебе привітати,
Ти як весна прекрасна, мам!

***

Нехай ця чудова весняна пора
Буде джерелом достатку й добра.
Хай ясний промінчик, мов сонячний птах,
Ніколи не згасне у твоїх очах.

***

Гордо палають троянди розкішні –
Найкращі з квіток,
Вітаючи щиро та ніжно
Найкращу з жінок!

***

Мамочко, з восьмим березня тебе вітаю
Ти прекрасніша за всіх на світі, це я знаю!

Вітання з 8 березня для бабусі

***

Наша бабуся, найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло
І щоб завжди здоров'я у тебе було.
Щоб смутку не знала, ми просимо долі,
Добра тобі й радості, рідна, доволі...

***

Сходить сонце над снігами,
Тепло вже не за горами,
Восьме березня прийшло,
І вітання принесло!
Скажемо тобі ми слово:
Будь завжди-завжди здорова,
Посміхайся веселіше,
Нема за бабусю красивіше!

***

Дорога бабуся, найкраща з жінок,
Ніжна і мудра, добра, проста.
З днем ​​8 березня хочу тебе привітати,
Ти – голова сім'ї всій, світла, свята.

Будь здорова, мила, посміхайся частіше,
З радістю, надією зустрічай свої світанки.
Ти завжди все знаєш про проблеми наші,
Спасибі, люба, за твої поради!

***

Бабусю рідну я вітаю,
Із березневим, ясним днем,
І щастя я тобі бажаю,
Щоб жила ти без проблем!

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Вітаємо маму з 8 березня

Побажання для подруги на 8 березня

***

Хочу я в день 8 березня
Тобі, подружко, побажати:
У справах – везіння і азарту,
В любові – удачу знаходити.

Нехай кожен день збагачує
Тебе теплотою і добром.
Нехай світ зустрічає оваціями,
Хай сповнена затишком буде любов!

***

Все, про що мріється в снах кольорових,
Все найдобріше і світле усе –
Вітер весняний на крилах любові
8 Березня хай принесе!

***

Посміхнися! Тане сніг,
Щастя падає до ніг,
Нині твій весняний день,
Сонця, квітів і пісень!

***

Нехай до твоїх ніг кладуть серця без бою.
В захопленні п'яніють без вина.
Нехай не гасне полум'я любові,
Нехай в душі завжди цвіте весна.

Хай щастя веселою каплею
В серце твоє стукає,
А зимових студених хуртовин
В ньому ніколи не станеться!

***

Що побажати тобі до 8 березня?
Від життя кожен хоче свого,
а я тобі бажаю просто щастя,
щоб було потроху, але всього!

СМС поздоровлення з 8 березня для дівчат

***

Ти втіха і відрада,
І радість, і доля моя!
Я радий, що є 8 березня –
в коханні знову зізнаюся я!

***

Все, чим життя красиве і багате,
Все, що є для щастя на землі:
Оксамит зірок, світанки і заходи сонця
Все дарую, рідна, я тобі.

***

Хай пролісок перший дарує тобі ніжність,
А сонце весняне дарує тепло
У березні вітер несе хай надію
І щастя, і радість, і тільки добро!

***

У цьому SMS 1 000 000 поцілунків,
по 209 поцілунків на хвилину.
Рівно через 8 годин поцілунки закінчаться.
Для поповнення поцілунків телефонуй на мій номер.

***

Дорога моя дружино! Присягаюся, що сьогодні не буде ні футболу, ні пива, ні друзів – тільки ти! Один день потерпіти можна! Вітаю з 8 березня ;)

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Привітання для коханої на 8 березня

Короткі привітання для сестри з 8 березням

***

Хай сонце заходить з весною в твій дім
Хай з снігом розтануть і біль твій, і гнів.
Хай білий підсніжник любов принесе
І хай тобі завжди весело буде!

***

Прийми від мене привітання
У цей прекрасний день весни:
І всі найкращі побажання,
Щоби здійснилися вони.

Як перша квітка, будь красива
І будь весела, як весна.
Усе життя живи щасливо,
Кохана будь, й кохай сама!

***

Вітаю, сестричко, зі святом!
Нехай життя буде багатим:
На здоров'я і на силу,
І на доленьку щасливу!

На яскраві довгі роки
Без турбот і без мороки.
На прибутки і достаток –
На фінансовий порядок!

На шикарний стиль та моду,
Елегантність і на вроду!
На круїзи при погоді,
Відпочинки на природі.

На розумне, добре, вічне,
На строкате й різнобічне,
Словом – на усе прекрасне,
На постійне й своєчасне!

Оригінальні вітання з 8 березня колегам

***

В цей день святковий
Я бажаю вам
Всміхатись так,
Щоб сонце радісно всміхалось
щоб квіти голови схиляли
щоб усі вічливо вітались
щоб на роботі вам співали солов'ї
щоб мир і злагода були в сім'ї.

***

Нехай перший пролісок
Подарує Вам ніжність!
Весняне сонце подарує тепло!
А березневий вітер подарує надію,
І щастя, і радість, і тільки добро!

***

8 Березня, в цей день весни,
Для вас, колеги, наші вітання,
Завжди красиві будьте й ніжні,
Даруйте нам прекрасні миті.

Завжди вставайте вранці з тієї ноги,
Щоб на роботі бути без запізнення,
І до нас не будьте надто вже суворі,
Адже ми гідні вашої уваги!

***


Без жінок на роботі нам не можна,
Без вас робота встане, це ясно.
Співробітники ви наші і друзі,
Розумні ви, енергійні і прекрасні.

8 березня вітаємо вас,
Хай щастя і любов вам душу гріють.
І в цей день вам скажемо без прикрас –
Немає в світі вас красивіших і добріших!

З 8 березня, кохані жінки! - фото 231614
З 8 березня, кохані жінки!

Прикольні СМСки до 8 березня

***

У 8 березня, без жарту,
Побажаю тобі карту!
Тільки карту не просту,
А кредитку золоту!
А до неї – чоловіка,
Не п'яничку, не бандита,
Не якогось трансвестита,
А нормального Івана,
Федю, Віктора, Степана,
Василя, Павла, Алана,
Можна навіть Басурмана,
Головне, щоб він кохав,
І тебе обожнював!

***

З 8 Березня вітаю
Всіх жінок, яких лиш знаю:
Роботящих і ледащих,
Посидющих і гулящих,
Нетямущих і питущих,
Навіть товстих і худющих,
Гордовитих і прекрасних,
Старомодних і сучасних,
Геніальних, нелогічних,
Небезпечних й істеричних.
Гарних також я вітаю,
Бо одну із них кохаю!
З 8 Березня!

***

Ось була би моя воля –
Свято б влітку відзначав!
Я нарвав би квітів в полі
І дівчатам всім роздав.
А у березні троянди,
На базарі дорогі,
Краще не куплю нічого
І поїду в Дубаї.
Тож дівчата я вітаю,
З 8 Березня всіх вас,
І сьогодні вам бажаю,
Море золота й прикрас!

***

Щоб жінка була наче сонце,
І не дивилась лиш в віконце,
І щоб в душі завжди був лад,
Потрібен секс і шоколад.
Ну і, по-третє, немов допінг,
Для душі – потрібен шопінг.
З 8 Березня вітаю,
Й щастя, радості бажаю!

Читайте також: Картинки з 8 березня: вітальні відкритки та листівки

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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