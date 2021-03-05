З 8 березня: короткі СМС привітання для найрідніших жінок

Міжнародний жіночий день 8 березня – ще один привід сказати своїм найріднішим жінкам про те, як ви любите та обожнюєте їх. Зібрали для вас красиві короткі привітання з 8 березня, які можна надіслати мамі, дівчині чи подрузі в СМС.

Привітання до 8 березня потішать ваших знайомих та рідних жінок в день свята. Збережіть собі ці СМС привітання для мами, колеги, подруги чи коханої дівчини та подаруйте їм порцію гарного настрою.

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Ми зібрали тільки найкращі вітання українською мовою. Зі святом, дорогі жінки!

Короткі привітанння для мами на 8 березня

У Міжнародний день жінки ви просто зобов'язані привітати найдорожчих жінок у своєму житті – мамів. Повірте, кожна мама буде рада, навіть якщо отримає тільки привітання від сина або від дочки.

***

Мамочко моя, рідна...

Ти моя опора в житті,

Мій приклад, моя нагорода,

Бути завжди з тобою поруч,

Більше нічого не треба!...

Зі святом 8 березня!

***

Я не знаю, мамо мила,

Що тобі і побажати...

Перш за все – щастя, сили,

І здоров'я всім у хаті.

Щоб жили ми всі у згоді,

Як ти завжди нас учила.

Щоби твоя усмішка гарна

Нас, як сонце, завжди гріла.

***

Мамо найдорожча,

Мамочко єдина,

Щирі побажання –

Від доні, від сина!

Квітів пахучих

Принесемо багато

У цей весняний ранок,

У велике свято!

***

Весняний день запах квітами,

8 Березня – свято дам.

І я поспішаю тебе привітати,

Ти як весна прекрасна, мам!

***

Нехай ця чудова весняна пора

Буде джерелом достатку й добра.

Хай ясний промінчик, мов сонячний птах,

Ніколи не згасне у твоїх очах.

***

Гордо палають троянди розкішні –

Найкращі з квіток,

Вітаючи щиро та ніжно

Найкращу з жінок!

***

Мамочко, з восьмим березня тебе вітаю

Ти прекрасніша за всіх на світі, це я знаю!

Вітання з 8 березня для бабусі

***

Наша бабуся, найкраща у світі,

Бажаємо щастя, даруємо квіти.

Щоб сонце і зорі плекали тепло

І щоб завжди здоров'я у тебе було.

Щоб смутку не знала, ми просимо долі,

Добра тобі й радості, рідна, доволі...

***

Сходить сонце над снігами,

Тепло вже не за горами,

Восьме березня прийшло,

І вітання принесло!

Скажемо тобі ми слово:

Будь завжди-завжди здорова,

Посміхайся веселіше,

Нема за бабусю красивіше!

***

Дорога бабуся, найкраща з жінок,

Ніжна і мудра, добра, проста.

З днем ​​8 березня хочу тебе привітати,

Ти – голова сім'ї всій, світла, свята.

Будь здорова, мила, посміхайся частіше,

З радістю, надією зустрічай свої світанки.

Ти завжди все знаєш про проблеми наші,

Спасибі, люба, за твої поради!

***

Бабусю рідну я вітаю,

Із березневим, ясним днем,

І щастя я тобі бажаю,

Щоб жила ти без проблем!

Вітаємо маму з 8 березня

Побажання для подруги на 8 березня

***

Хочу я в день 8 березня

Тобі, подружко, побажати:

У справах – везіння і азарту,

В любові – удачу знаходити.

Нехай кожен день збагачує

Тебе теплотою і добром.

Нехай світ зустрічає оваціями,

Хай сповнена затишком буде любов!

***

Все, про що мріється в снах кольорових,

Все найдобріше і світле усе –

Вітер весняний на крилах любові

8 Березня хай принесе!

***

Посміхнися! Тане сніг,

Щастя падає до ніг,

Нині твій весняний день,

Сонця, квітів і пісень!

***

Нехай до твоїх ніг кладуть серця без бою.

В захопленні п'яніють без вина.

Нехай не гасне полум'я любові,

Нехай в душі завжди цвіте весна.

Хай щастя веселою каплею

В серце твоє стукає,

А зимових студених хуртовин

В ньому ніколи не станеться!

***

Що побажати тобі до 8 березня?

Від життя кожен хоче свого,

а я тобі бажаю просто щастя,

щоб було потроху, але всього!

СМС поздоровлення з 8 березня для дівчат

***

Ти втіха і відрада,

І радість, і доля моя!

Я радий, що є 8 березня –

в коханні знову зізнаюся я!

***

Все, чим життя красиве і багате,

Все, що є для щастя на землі:

Оксамит зірок, світанки і заходи сонця

Все дарую, рідна, я тобі.

***

Хай пролісок перший дарує тобі ніжність,

А сонце весняне дарує тепло

У березні вітер несе хай надію

І щастя, і радість, і тільки добро!

***

У цьому SMS 1 000 000 поцілунків,

по 209 поцілунків на хвилину.

Рівно через 8 годин поцілунки закінчаться.

Для поповнення поцілунків телефонуй на мій номер.

***

Дорога моя дружино! Присягаюся, що сьогодні не буде ні футболу, ні пива, ні друзів – тільки ти! Один день потерпіти можна! Вітаю з 8 березня ;)

Привітання для коханої на 8 березня

Короткі привітання для сестри з 8 березням

***

Хай сонце заходить з весною в твій дім

Хай з снігом розтануть і біль твій, і гнів.

Хай білий підсніжник любов принесе

І хай тобі завжди весело буде!

***

Прийми від мене привітання

У цей прекрасний день весни:

І всі найкращі побажання,

Щоби здійснилися вони.

Як перша квітка, будь красива

І будь весела, як весна.

Усе життя живи щасливо,

Кохана будь, й кохай сама!

***

Вітаю, сестричко, зі святом!

Нехай життя буде багатим:

На здоров'я і на силу,

І на доленьку щасливу!

На яскраві довгі роки

Без турбот і без мороки.

На прибутки і достаток –

На фінансовий порядок!

На шикарний стиль та моду,

Елегантність і на вроду!

На круїзи при погоді,

Відпочинки на природі.

На розумне, добре, вічне,

На строкате й різнобічне,

Словом – на усе прекрасне,

На постійне й своєчасне!

Оригінальні вітання з 8 березня колегам

***

В цей день святковий

Я бажаю вам

Всміхатись так,

Щоб сонце радісно всміхалось

щоб квіти голови схиляли

щоб усі вічливо вітались

щоб на роботі вам співали солов'ї

щоб мир і злагода були в сім'ї.

***

Нехай перший пролісок

Подарує Вам ніжність!

Весняне сонце подарує тепло!

А березневий вітер подарує надію,

І щастя, і радість, і тільки добро!

***

8 Березня, в цей день весни,

Для вас, колеги, наші вітання,

Завжди красиві будьте й ніжні,

Даруйте нам прекрасні миті.

Завжди вставайте вранці з тієї ноги,

Щоб на роботі бути без запізнення,

І до нас не будьте надто вже суворі,

Адже ми гідні вашої уваги!

***



Без жінок на роботі нам не можна,

Без вас робота встане, це ясно.

Співробітники ви наші і друзі,

Розумні ви, енергійні і прекрасні.

8 березня вітаємо вас,

Хай щастя і любов вам душу гріють.

І в цей день вам скажемо без прикрас –

Немає в світі вас красивіших і добріших!

З 8 березня, кохані жінки!

Прикольні СМСки до 8 березня

***

У 8 березня, без жарту,

Побажаю тобі карту!

Тільки карту не просту,

А кредитку золоту!

А до неї – чоловіка,

Не п'яничку, не бандита,

Не якогось трансвестита,

А нормального Івана,

Федю, Віктора, Степана,

Василя, Павла, Алана,

Можна навіть Басурмана,

Головне, щоб він кохав,

І тебе обожнював!

***

З 8 Березня вітаю

Всіх жінок, яких лиш знаю:

Роботящих і ледащих,

Посидющих і гулящих,

Нетямущих і питущих,

Навіть товстих і худющих,

Гордовитих і прекрасних,

Старомодних і сучасних,

Геніальних, нелогічних,

Небезпечних й істеричних.

Гарних також я вітаю,

Бо одну із них кохаю!

З 8 Березня!

***

Ось була би моя воля –

Свято б влітку відзначав!

Я нарвав би квітів в полі

І дівчатам всім роздав.

А у березні троянди,

На базарі дорогі,

Краще не куплю нічого

І поїду в Дубаї.

Тож дівчата я вітаю,

З 8 Березня всіх вас,

І сьогодні вам бажаю,

Море золота й прикрас!

***

Щоб жінка була наче сонце,

І не дивилась лиш в віконце,

І щоб в душі завжди був лад,

Потрібен секс і шоколад.

Ну і, по-третє, немов допінг,

Для душі – потрібен шопінг.

З 8 Березня вітаю,

Й щастя, радості бажаю!

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