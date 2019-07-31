Що покращує здоров'я мешканців великих міст

Життя у мегаполісі чи просто доволі великому місті змушує постійно перебувати у стрімкому ритмі, а також часто призводить до депресії та появи хронічних захворювань. Однак учені з'ясували, що ж може покращити стан здоров'я містян.

Австралійські науковці з Університету Уоллонгонга наголошують, що дерева навколо помешкань мають значний вплив на самопочуття мешканців міст. До речі, навіть зелені галявини та сади не приносять такого ефекту для здоров'я.

І ще: Науковці назвали чітку ознаку професійного вигорання

Це підтвердило тривале дослідження, у рамках якого упродовж 6 років фахівці стежили за станом понад 46 тисяч осіб віком від 45 років з трьох міст, серед яких Уоллонгонг, Ньюкасл та Сідней. Окрім інформації про здоров'я, учені брали до уваги й навколишнє середовище біля будинку. У висновку, найрідше скаржились на різні хвороби ті люди, які жили поблизу великої кількості дерев.

Дерева біля дому покращують здоров'я

"Якщо більше третини простору по сусідству з будинком займають дерева, ризик хронічного стресу у людей знижений на 31% в порівнянні з ситуацією, коли дерев поблизу будинків мало. Шелест і аромат листя допомагають відволіктися від проблем, розслабитися, зняти тривожність. Велика кількість дерев поруч з будинком значно знижує ризик поганого стану здоров'я людей в цілому", – пояснюють науковці.

Читайте також: Як висока зарплата впливає на відпустку: цікаве дослідження