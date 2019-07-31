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Науковці назвали чітку ознаку професійного вигорання
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Ми часто плутаємо професійне вигорання з банальним виснаженням. Утім, якщо ви після відпустки не сповнені сил та енергії – варто бити на сполох, адже цілком імовірно, що вас таки наздогнало вигорання на роботі. Науковці назвали чітку ознаку, яку не слід ігнорувати.
Як з'ясувалося, відсутність будь-якої мотивації, а також байдужість до роботи можуть свідчити про те, що людина страждає від професійного вигорання.
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Фахівці розповіли, за якими ознаками можна помітити у людини професійне вигорання. Таке вигоряння – дуже небезпечне явище: для нього характерний стан емоційного виснаження. При цьому може розвиватися апатія щодо всього, що пов'язане з роботою, або невіра в свої професійні якості, низька оцінка себе як фахівця.
За словами вчених, професійне вигорання здатне стати фактором нервових зривів. Воно розвиває в людях неприязне ставлення до своєї професії, у результаті їх працездатність незмінно знижується, будь-яка мотивація для роботи виявляється несуттєвою.
Також, констатують дослідники, розвиток професійного вигорання зачіпає роботу організму. На його тлі може виникати головний біль, безсоння, схильність до зловживання алкоголем і сигаретами. При цьому, відзначають фахівці, до вигоряння часто виявляються схильними представники таких професій: лікарі, вчителі, поліцейські, пілоти, соціальні працівники.
"Вигорання – наслідок професійного стресу. Виникає у зв'язку з порушенням балансу задоволеності у самореалізації в професійному і в особистому житті, і з систематично впливаючими на психіку людини негативними факторами соціального, організаційного та соціально-психологічного характеру", – підкреслили фахівці.
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