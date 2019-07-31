Науковці назвали чітку ознаку професійного вигорання

Ця ознака може свідчити про вигорання на роботі

Ми часто плутаємо професійне вигорання з банальним виснаженням. Утім, якщо ви після відпустки не сповнені сил та енергії – варто бити на сполох, адже цілком імовірно, що вас таки наздогнало вигорання на роботі. Науковці назвали чітку ознаку, яку не слід ігнорувати.

Як з'ясувалося, відсутність будь-якої мотивації, а також байдужість до роботи можуть свідчити про те, що людина страждає від професійного вигорання.

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Фахівці розповіли, за якими ознаками можна помітити у людини професійне вигорання. Таке вигоряння – дуже небезпечне явище: для нього характерний стан емоційного виснаження. При цьому може розвиватися апатія щодо всього, що пов'язане з роботою, або невіра в свої професійні якості, низька оцінка себе як фахівця.

За словами вчених, професійне вигорання здатне стати фактором нервових зривів. Воно розвиває в людях неприязне ставлення до своєї професії, у результаті їх працездатність незмінно знижується, будь-яка мотивація для роботи виявляється несуттєвою.

Ознакою професійного вигорання може бути повна байдужість до роботи

Також, констатують дослідники, розвиток професійного вигорання зачіпає роботу організму. На його тлі може виникати головний біль, безсоння, схильність до зловживання алкоголем і сигаретами. При цьому, відзначають фахівці, до вигоряння часто виявляються схильними представники таких професій: лікарі, вчителі, поліцейські, пілоти, соціальні працівники.

"Вигорання – наслідок професійного стресу. Виникає у зв'язку з порушенням балансу задоволеності у самореалізації в професійному і в особистому житті, і з систематично впливаючими на психіку людини негативними факторами соціального, організаційного та соціально-психологічного характеру", – підкреслили фахівці.

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