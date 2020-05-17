Додавайте це до кави, щоб отримати від неї максимум користі

Якщо ви п'єте каву щодня, то не забудьте додавати до неї цей інгредієнт. На думку іспанських науковців, він робить цей напій не лише смачнішим, а й кориснішим.

Учені довели, що до кави потрібно додавати цукор. Саме цей компонент робить цей напій значно кориснішим. А весь секрет криється у глюкозі, яка в поєднанні з кавою сприяє активізації мозкової діяльності. Усе просто!

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Науковці з Мадрида визначили, що кава з невеликою кількістю глюкози впливає позитивно на деякі ділянки мозку, стимулюючи мозкову активність. Під дією кави з глюкозою він починає активно працювати, при цьому стимулюються ті зони, які в інших ситуаціях залишаються пасивними.

Для досягнення ефекту достатньо всього однієї чашки кави, яка здатна запустити мозок людини на довгий термін. Крім того, одна чашка цього напою також може збільшити концентрацію уваги, людина зможе краще запам'ятовувати інформацію, а також виконувати поставлені їй завдання.

Також кава з цукром швидко приведе людину в тонус не тільки фізично, а й морально, тому з неї багато хто рекомендує починати свій день, щоб зарядитися енергією на кілька годин наперед.

При цьому вчені відзначають, що пити каву натщесерце не варто, а також від неї важливо відмовитися тим, у кого є проблеми з артеріальним тиском. Однак при обліку протипоказань багатьом варто додавати цей напій у свій раціон для підняття життєвого тонусу і настрою.

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