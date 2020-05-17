Цей смаколик допомагає позбутись жиру на животі

Проблема появи зайвої ваги є доволі актуальною не лише перед літнім сезоном, тому медики постійно наголошують на важливості харчування. Цього разу ж науковці назвали ідеальний продукт, який дозволяє швидко схуднути.

Учені зі США дійшли до висновку, що є проста спеція, яка дозволяє зменшити наслідки вживання не найздоровішої їжі. Йдеться про звичайну корицю, яку можна знайти у будь-якого магазині.

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Це підтвердив і експеримент на гризунах, яких упродовж 12 тижнів годували жирною їжею, а також продуктами з корицею. Виявилось, що у тварин посилитись протизапальні процеси, які захищають від стресу через шкідливу їжу. До того ж, у них зменшилась кількість жиру на животі, а процеси обміну речовин пришвидшились.

Як правильно вживати корицю? Фахівці радять додавати цю спецію до каш, страв та гарячих напоїв, аби нейтралізувати поганий вплив нездорових жирів.

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