Ідеальний вік для шлюбу за вашим знаком Зодіаку

Всі ми шукаємо партнера на все життя, а тим часом астрологи вирахували оптимальний вік для одруження кожного з нас.

Овен. До 25 років

Овни дуже нетерплячі і сердяться, якщо їм доводиться чекати хоч одну зайву хвилину. Ось чому вони миттєво приймають такі доленосні рішення і готові зв'язати себе узами шлюбу всього через кілька місяців після знайомства з майбутнім партнером.

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Телець. 30 років

Тельці, навпаки, вельми повільні і ґрунтовні. Крім того, вони вірять у вічну любов і доволі довго чекають на ідеального партнера. Для них найкращий вік для вступу в шлюб – десь близько 30 років.

Близнюки. 35 років

Представники цього знака люблять своїх партнерів, але себе вони люблять ще більше. Вони ненавидять нудьгу, і якщо їх коханий не готовий весь час до нових пригод і розваг, то їх шляхи можуть легко розійтися. Ось чому Близнюки дуже часто одружуються кілька разів.

Весілля

Рак. 23 - 25 років

Шлюб – це щось священне для Раків, які починають думати про сім'ю з дуже раннього віку. З іншого боку, їм важко покинути рідну домівку, що сильно ускладнює їх особисте життя. Оптимальний вік для весілля представників цього знака – 23-25.

Лев. 38-41 рік

Якщо зі Львом поводитися як з королем, вони дуже скоро замисляться над офіційним оформленням ваших стосунків. Однак пошуки такого бездоганного партнера вимагають багато часу.

Діва. 21-29 років

Для Дів найважливіше – кар'єра, проте буває, що вони дуже швидко знаходять партнера на все життя. Якщо він або вона готові почекати, то і ви будьте готові для них на все.

Терези. 20 років

Дуже часто Терези одружуються, коли їм трохи за 20, після чого йде неминуче розлучення. Тільки їх третій шлюб з великою ймовірністю стає найвдалішим і останнім.

Скорпіон. 18-90 років

Представники цього знака надзвичайно емоційні і тому так само легко закохуються, як легко і можуть охолонути. Тому для них характерна низка невдалих шлюбів, але справедливо буде сказати, що вони здатні будь-який з них зробити довгим і міцним.

Весільний букет

Стрілець. 35 років

Найбільше Стрільці цінують свободу, тому в більшості випадків одружуються після 35. Однак, прийнявши доленосне рішення, вони зроблять все, щоб їх шлюб виявився максимально успішним.

Козеріг. 18 років

Представники цього знака швидко укладають офіційний союз і так само швидко стають батьками. Для них важлива думка оточуючих про свою сім'ю. Найкраще вони почувають себе в оточенні рідних і близьких.

Водолій. 40 років

Представники цього знака, цілком можливо, взагалі ніколи не вступлять в шлюб, але це не означає, що вони будуть через це нещасні. Зважившись на весілля, Водолії починають планувати його десь після 40.

Риби. 25 років

Внутрішній світ Риб надзвичайно багатий, але не всі в змозі миритися з їх постійними мріями наяву. Знайшовши відповідного кандидата, Рибам не варто чекати занадто довго.

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