ЦЕ дратує всіх чоловіків

Залишимо осторонь такі банальності, на кшталт брехні, зради тощо. Є і такі речі, які можуть здивувати практично будь-яку дівчину.

Нескінченні розмови. Чому б не помовчати пів години? Чи потрібні постійні розповіді про подруг, подруг їх подруг тощо? Не так вже й складно самій вирішувати такі прості проблеми, як вибір нової сумки, або ж малюнка для нігтів.

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Сигарети. Одна з найбільш дратівливих звичок – це куріння. Крім того, що від дівчини дуже неприємно пахне тютюном, це ще і виглядає непривабливо.

Завищена самооцінка. Справа не тільки в поведінці таких дівчат, але і в їх способі мислення і думках. Вони не вміють адекватно оцінювати себе і свої здібності, бажаючи зарплату в мільйон гривень, але при цьому нічого не вміючи і не бажаючи вчитися чомусь новому.

Завищена самооцінка

Жахливий манікюр. Чоловіки звертають увагу на всі дрібниці, в тому числі й на нігті. Занадто довгі і позбавлені смаку нігті дратують багатьох чоловіків, особливо якщо це нігті з пластмаси, або нарощені.

Непунктуальність. Безперечно, у всіх бувають запізнення через форс-мажорні ситуації, але є дівчата, які прикривають цим фактом свою неуважність. Не варто спізнюватися на зустрічі, особливо, якщо це ваше перше побачення, інакше воно може стати останнім.

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